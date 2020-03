Her går forbikjøringen nesten galt: – Man forventer ikke å få en bil midt i trynet

Jan Tore Fossdal (56) og datteren fikk en skremmende opplevelse på Osterøy i helgen.

56-åringen kjørte sammen med sin datter fredag formiddag. Ved utgangen av Tirsåstunnelen ble det som var en rolig kjøretur, brått dramatisk.

Alt ble fanget på mannens dashbordkamera.

En hvit bil kjørte i høy hastighet forbi en lastebil i motgående kjørefelt. Avstanden mellom lastebilen og Fossdal begynte å bli farlig liten, og den møtende bilen klarte så vidt å komme seg over i riktig kjørefelt.

– Kun noen få meter skilte oss. Det var skremmende, både for meg og for min datter, sier Fossdal.

Sjåfør Jan Tore Fossdal omtaler forbikjøringen som skremmende. – Dette kunne blitt stygt, sier han. Foto: 2211-tipser

– Kunne blitt stygt

Fartsgrensen på fylkesvei 566 ved Tirsåstunnelen er 80 kilometer i timen. 56-åringen forteller at han pleier å kjøre forsiktig på strekningen fordi han tidligere har sett en del hjort ved veien.

Dashbordkameraet viser at mannen kjørte i 72 kilometer i timen.

– Hadde jeg ikke kjørt under fartsgrensen her, kunne dette blitt stygt. Man forventer ikke å få en bil midt i trynet. Jeg har aldri vært borti en liknende situasjon, sier Fossdal.

Politiet: – Uforsvarlig

Lars Reme, førstebetjent i trafikkseksjonen ved Vest politidistrikt, sier at politiet generelt er forsiktige med å kommentere private opptak, uten selv å ha kartlagt hele trafikksituasjonen.

Førstebetjenten presiserer også at en eventuell reaksjon fra politiets side vil bygge på politiets observasjoner og vurdering.

Han påpeker imidlertid at veimerkingen på stedet viser at sikten er for kort til vanlig forbikjøring.

– I utgangspunktet ser dette ut til å være en uforsvarlig forbikjøring, sier Reme.

Bøter og førerkortbeslag

Førstebetjenten sier at ulovlig forbikjøring der sikten er for dårlig kan føre til et forenklet forelegg på 6800 kroner. I enkelte saker kan det medføre høyere bøter, en anmeldelse og/eller førerkortbeslag.

– Enhver forbikjøring er farlig, og når den i tillegg utføres over en varsellinje der sikten ikke er god nok, øker dette farligheten, sier Reme.