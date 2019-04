Mannen som ble funnet livløs inne på et gjenvinningsanlegg i Lindås, ble seinere erklært død på stedet.

Mannen ble funnet livløs ved gjenvinningsanlegget i Kjevikdalen i Lindås, melder politiet.

Samtlige nødetater og luftambulansen rykket ut da meldingen om ulykken kom ved 12.17-tiden mandag ettermiddag.

Helsepersonell var i gang med hjerte- og lungeredning opplyste Vest politidistrikt på Twitter ved 12.40-tiden mandag.

Funnet ved container

Mannen ble funnet mellom en container og en vegg inne på det interkommunale renovasjonsselskapet til Nordhordland og Gulen i Kjevikdalen på Vågseidet.

Det er uklart om vedkommende har falt, eller har fått et illebefinnende, skrev politiet tidligere i ettermiddag.

Fastklemt

– Vi fikk beskjed om at en person muligens var fastklemt, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Brannmannskaper fra Lindås og Knarvik rykket ut til gjenvinningsanlegget etter at brannvesenet ble varselet om ulykken ved 12.17-tiden.

Fikk førstehjelp

– Hjerte og lungeredning pågår på stedet. Mannen var besøkende og skulle kaste noe boss, da han falt mellom containeren og veggen, sier operasjonsleder Morten Rebnord i politiet.

Luftambulansen, ambulansepersonell, politi og brannvesenet var da fremme på ulykkesstedet.

Erklært død

Ved 13-tiden opplyser Vest politidistrikt at personen er erklært død på stedet.

Politiet skal nå avhøre vitner og gjennomføre åstedsundersøkelse.

Har falt

– Mannen har falt et par meter. Vi vet ikke om han har fått et illebefinnende, eller om han har slått hodet da han falt. Mannen skal obduseres, forteller operasjonsleder Rebnord i Vest politidistrikt.

Politiet har fått bekreftet at mannen var på gjenvinningsanlegget for å kaste boss.

– Han hadde noen med seg. Vi er nå i gang med å varsle pårørende, sier Rebnord.

Den første meldingen til nødetatene gikk ut på at mannen skulle ligge fastklemt mellom en container og en vegg.

Brukte hjertestarter

Før nødetatene hadde kommet frem, hadde folk som var til stede inne på gjenvinningsanlegget fått dratt mannen løs og begynt å gi førstehjelp.

– De hadde hjertestarter på stedet, og brannvesenet overtok da de kom frem. Legen fra luftambulansen erklærte mannen død klokken 12.58, forteller operasjonslederen i politiet.

Fylkesvei 57 ble igjen åpnet for fri ferdsel etter at luftambulansehelikopteret dro fra stedet ved 13.10-tiden mandag ettermiddag.

Kurt Inge Hordvik er politiets innsatsleder på stedet.

– I dag cirka klokken 12.15 fikk vi melding om en person som hadde falt imellom en betongkant og en container, og at det var kritiske skader på denne personen. Da vi kom frem her, var det iverksatt hjerte- og lungeredning, og etter en tid ble det fastslått at personen var død, sier innsatslederen.

Etterforsker

– Ble han funnet, eller var det noen som så at han datt ned?

– Han ble funnet. Vi har foretatt en etterforskning på stedet og den etterforskningen pågår videre. Familien er varslet, sier Hordvik.