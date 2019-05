Trebarnsmor fortviler over de gjentatte problemene med Torghatten Nord-fergene. - Det går bare ikke an.

Onsdag formiddag meldte Vegtrafikksentralen om fire innstilte avganger på grunn av tekniske problemer på fergesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg.

Det er avgangene klokken 11.00 og 12.40 fra Halhjem, og avgangene klokken 11.50 og 13.30 fra Sandvikvåg, som rammes.

Det er i rute 1, med M/F «Huftarøy», det har oppstått tekniske problemer, ifølge Vegtrafikksentralen, som samtidig melder at et nytt fartøy er på vei.

«Huftarøy» er en av de nye fergene i sambandet, og samme ferge som i mars gikk på grunn – bare seks dager etter at den ble satt i rute.

– Avganger i rute 1 utgår inntil videre, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Denne måneden fosset vannet inn i maskinrommet på splitter nye MF «Færøy», også den i trafikk på Halhjem-Sandvikvåg-forbindelsen.

– Kviet oss siden jul

Litt før klokken halv elleve onsdag kom en familie på vei til Stavanger til fergeleiet på Halhjem.

– Alle fergefolkene står foran oss og sier det er tekniske problemer, forteller moren i familien til BT.

Hun forteller om god plass på fergeleiet da de kom, men at det raskt ble fylt opp.

Mens BT snakker med henne, ser hun at det kommer en ferge mot kaien.

– Vi har kviet oss til denne turen siden jul, og det er på grunn av alle problemene som har vært med fergene.

– Blir for dumt

Tirsdag kom ikke fergene på sambandet til kai på grunn av tåke, og også mandag var det tekniske problemer på Halhjem-Sandvikvåg.

Trebarnsmoren BT snakket med sier de før turen diskuterte å reise med Fjord Line nedover, men at de slo det fra seg.

– Vi tenkte at det ikke kan skje hver dag, men det gjør det jo. Det er ikke greit med uforutsigbarheten med disse fergene.

Hjem igjen blir det imidlertid Fjord Line, konstaterer hun.

– For dette blir for dumt. Det går bare ikke an.

BT har prøvd å få kontakt med direktøren i Torghatten Nord, så langt uten å lykkes.