Morkne gulv og knust rute på inngangsdøren. Henrik Madsens første leilighet ble ikke helt som han hadde sett for seg.

Utleier er ikke enig i Madsens beskrivelse.

Nå bor Henrik Madsen (26) i et borettslag. – Det er litt tryggere, sier han. Foto: Tuva Åserud

Da Henrik Madsen (26) skulle flytte hjemmefra for fem år siden, var han mer enn klar for kollektivlivet.

Han skulle flytte inn med fire kompiser. Alle hadde sett leiligheten på forhånd, men det var først da de flyttet inn og fjernet møblene at de så alle skadene, ifølge Madsen.

Slik så inngangsdøren ut så lenge Madsen bodde der, ifølge Madsen. Foto: Privat

– Gaffateip og ødelagte vinduer

Leietakerne skulle betale 4000–5000 kr i måneden hver, fordelt etter soveromsstørrelse. En rimelig pris, tenkte Madsen, og sa ja til å bli med.

– Dører og vinduer gikk ikke ordentlig igjen. Ett vindu var teipet med gaffateip, og ett var isolert med gamle aviser i sprekkene. Vi ga beskjed til utleier med jevne mellomrom, men mye ble aldri fikset, sier Madsen.

En rute i inngangsdøren var knust etter at en tidligere leietaker som låste seg ute måtte bryte seg inn, ifølge Madsen. Man kunne enkelt stikke hånden gjennom ruten og låse opp døren.

Var redd for å bo enda verre

E-poster BT har fått tilgang til viser at leietakerne tok opp disse problemene med utleier gjentatte ganger.

De ble boende slik i fire år.

– Hvorfor bodde dere der så lenge?

– Vi trivdes godt sammen, og så hadde vi hørt så mange skrekkhistorier om utleiere og leiligheter som var verre, så vi bare ble boende der, sier Madsen.

Slik så gulvet ut i deler av leiligheten, ifølge leietaker Madsen. Det er lagt nytt gulv de siste året, ifølge utleier Ottar Eeg. Foto: Privat

– Deres ansvar

Det er utleiefirmaet Minntor AS som leier ut leiligheten. Styreleder Ottar Eeg er ikke enig i Madsens versjon.

– Det er et gammelt hus, og så lenge det ikke er rehabilitert må man forvente en viss standard. Vi har lagt nye gulv og fikset andre småting i ettertid. Vi ville ikke styre med oppussing mens de bodde der. Vi har ingen klager på leiligheten nå.

Eeg bekrefter at man enkelt kunne stikke hånden gjennom den knuste ruten i døren, men sier at det var de som bodde der som selv knuste den. Derfor var det deres ansvar å fikse den.

Dette bestrider Madsen og de han bodde med.

Eeg sier at Minntor AS likevel har fikset den nå, fordi det gikk så lang tid uten at noe ble gjort.

Det var flere brannfarlige støpsler og utildekte ledninger i leiligheten, ifølge Henrik Madsen. Foto: Privat

– Hvis det var så mange utfordringer, hvorfor gjorde ikke dere som utleiere mer mens de bodde der?

– Grunnen til at vi ikke gjorde mer underveis kan jeg ikke svare på, fordi jeg føler vi ordnet de tingene de klaget på. Vi er ikke et firma som mishandler våre leietakere.

Konkret hva som har ble fikset og ikke, sier Eeg han ikke kan svare på.

Avhenger av avtalen

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet, anbefaler å gå gjennom leiligheten sammen med utleier når man overtar. Spesielt i situasjoner der leietaker mener å ha funnet mangler.

– Her er det lurt å dokumentere eventuelle skader og mangler, og ta det med i kontrakten, slik at du slipper å bli krevd for skader påført av tidligere leietakere, sier Skarderud.

– Er det riktig å be huseier fikse alt som ikke fungerer, eller har man et ansvar som leietaker også?

– Det kommer an på situasjonen, men utleier har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, med mindre noe annet er avtalt. Dersom for eksempel dører eller vinduer skiftes ut, er dette utleiers ansvar.

Skarderud sier at det til syvende og sist kommer an på hvilken avtale man gjør, og at ansvarsfordelingen bør presiseres i leiekontrakten.