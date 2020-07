Hotel Norge evakuert etter brann

– Sannsynligvis varmgang i lamper.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Meldingen vi fikk var mer dramatisk enn selve hendelsen, sa brannvesenets innsatsleder Frode Bødtker. Foto: Hedvig Idås

Kl. 20.41 fikk brannvesenet melding om røykutvikling i kjelleren på Hotel Norge.

– Hotellet evakueres, nødetatene på vei, meldte politiet.

– Vi er fremme med to stasjoner, og røykdykkere er i aksjon i kjelleren. Mer enn det vet vi ikke, sa vaktkommandør Helge Lund.

Både brannvesen, politi og helsepersonell var til stede. Foto: Hedvig Idås

Delte ut tepper

Da BT kom til stedet hadde det samlet seg mye folk utenfor hotellet. I tillegg til gjester og ansatte, stoppet mange forbipasserende opp.

Ansatte ved hotellet delte ut tepper til gjester som frøs.

Ingen av gjestene BT snakket med opplevde situasjonen som ubehagelig.

Brannmannskap ventet utenfor hotellet mens røykdykkere undersøkte kjelleren. Foto: Hedvig Idås

– Udramatisk

Klokken 21.05 opplyste Lund at røykutviklingen var avtakende.

– Vi har ikke funnet arnestedet. Det arbeides fortsatt inne i bygget, sa han.

Ved 21.15-tiden sier brannvesenets innsatsleder, Frode Bødtker, at brannen er slukket.

– Det har vært brann i kjelleren. Det skyldes sannsynligvis varmgang i lamper, sier Bødtker.

Hotellets gjester og ansatte fikk komme inn igjen på hotellet rundt kl. 21.30.

Politiet opplyser at den direkte årsaken til røykutviklingen foreløpig er ukjent, og at teknisk personale vil gå over anlegget i kjelleren.

Politiet omtaler hendelsen som udramatisk, og det er ikke meldt om personskader.