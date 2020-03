Podkast: BT-kommentator kom rett frå karantene til innspeling

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Foto: Alice Bratshaug

BT-kommentator Hans K. Mjelva blei sjølv sett i karantene av arbeidsgivar då han kom heim frå vinterferie i Roma.

No er han ute i det fri igjen, og gjestar «Nokon må gå» for å snakke om koronautbrotet.

Dei siste dagane har talet på tilfelle av koronasmitte auka jamnt. Vestland er det fylket som er hardast ramma i landet.

– Eg syns at det er ganske vanskeleg å finne balansen her mellom kva tiltak som er for dramatisk, og kva som er fornuftig. For nokon vil det vere alvorleg å bli smitta av dette, og det stiller krav til at me alle gjer nokre grep, seier kommentator Gerd Tjeldflåt.

– Utset du deg for dette viruset no, får det enorme konsekvensar for deg sjølv om du ikkje er i risikogruppe. Du må sitte heime åleine, og får du sjukdommen blir du isolert frå dine næraste. Eg trur dei fleste tek dette alvorleg no, seier Mjelva.

I tillegg snakkar «Nokon må gå»-panelet om forslaget om å løyse opp Vestland, som vart vedteke av Sogn og Fjordane Senterparti i helga.

Ein kjempeidé, ifølgje kommentator Jens Kihl.

Spalta Å Vestland handlar denne veka om den nye landeplaga: Skylift.

Høyr vekas episode her eller i BT Lytt, som du kan laste ned i App Store (for iPhone/iOS) eller Google Play (for Android).