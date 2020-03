Etter Italia-ferien ble familien friskmeldt. Én uke etter kom kontrabeskjeden.

For en uke siden fikk familien Nilsen beskjed om at de kunne gå på jobb og skole som vanlig etter Italia-ferien. Nå er de satt i karantene.

Mats, Hilde, Jørn og Kaia Malene Nilsen har hjemmekontor i Åsane etter ferie i Sør-Tyrol. Mats ventet fortsatt på resultatet fra koronatesten da BT var på besøk i hagen. Foto: Marita Aarekol

Søndag 1. mars kom flertallet i familien Nilsen hjem fra ferie i Italia, hvor de hadde stått på ski og feiret mormors 70-årsdag. Far Jørn Nilsen var hjemme i Åsane og jobbet.

Dagen etter hjemkomsten holdt Hilde, Mats og Kaia Malene seg hjemme og kontaktet fastlege, i tråd med råd fra helsemyndighetene. Fastlegen henviste videre til legevakten. Familien opplyste om at Mats var forkjølet. Likevel var det ikke nødvendig å teste for koronaviruset, fikk de beskjed om.

– Ettersom vi ikke hadde vært i regioner med vedvarende smitte, fikk vi beskjed om at vi kunne gå på jobb og skole som vanlig. Det gjorde vi på tirsdag, forteller Hilde.

Gikk på jobb

Kaia Malene, som er elev ved privatskolen St. Paul gymnas, fikk derimot beskjed fra skolen at hun burde dra hjem. Hun ble ilagt 14 dagers karantene.

– Vi reagerte på at skolen fattet en annen beslutning enn helsemyndighetene. I ettertid viser det seg at den tilnærmingen nok var riktig, sier Jørn.

Mens datteren holder seg hjemme, velger resten av familien å forholde seg til at myndighetene har friskmeldt dem. De går på skole, jobb, korøving og fotballtrening som vanlig.

Helt til Helsedirektoratet, nesten én uke etter at familien kom hjem, strammer inn korona-anbefalingene. Nå skal alle personer som har vært i regionene nord for Roma i Italia, holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Man skal ikke ta offentlig transport eller være nær andre. Reglene har tilbakevirkende kraft, og gjelder dermed for alle som kom tilbake fra ferie de siste 14 dagene.

Bare katten Fia er fri til å gjøre som hun vil i familien Rasmussen Nilsen. Foto: Marita Aarekol

Testet én uke etter Italia-tur

Familien Nilsen blir oppringt av fastlegen, som nå vil at Mats skal testes for koronaviruset. Søndag, en uke etter han kom hjem fra Italia, testes han på legevakten. Når BT snakker med familien mandag ettermiddag, venter de fortsatt på resultatet.

– Vi tror ikke egentlig at han er positiv, det er mye som tyder på en vanlig forkjølelse. Men hvis det viser seg å være koronavirus, så har vi potensielt smittet mange andre. Det er fælt å tenke på, sier Hilde.

Familien er fortvilet over sprikende råd fra helsemyndighetene.

– Vi har stolt på helsemyndighetene og forsøkt å gjøre alt etter boken. Nå føler vi likevel på at vi har utsatt andre for risiko. Det er en belastning, sier Jørn.

Han viser til at de har vært ute i samfunnet i én uke og at det vil være bortimot umulig for helsemyndighetene å spore eventuelle smitteveier.

– Det at de nå går ut og gir dette tilbakevirkende kraft er en erkjennelse av at beslutningen de tok på mandag faktisk var feil. De gjorde en for dårlig vurdering og burde i stedet sagt «hold dere hjemme».

– Vi kan ikke utelukke at personer er smittsomme med koronaviruset før man blir syk selv, sier etatsdirektør Brita Øygard. Foto: Paul S. Amundsen

Mister oversikten

Brita Øygard, etatsdirektør for helsetjenester i Bergen kommune, sier hun forstår at familien opplever situasjonen som forvirrende. Hun viser til at de følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette er situasjonen nå. Scenarioene og rådene forandrer seg. Vi prøver så godt vi kan å gå ut med informasjon.

Askøy er en annen kommune som har sendt folk tilbake i karantene.

– Om lag fem personer er sendt tilbake til karantene, på grunn av endringene i retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, sier Dag Folkestad, informasjonsansvarlig i Askøy kommune.

Ingen av disse har fått påvist smitte.

En annen konsekvens ved de nye reglene, er at kommunene nå mister oversikten over hvem og hvor mange som nå sitter i karantene.

– Hvis ikke de har symptomer, trenger de ikke ta kontakt for testing. Men de skal i karantene uansett, hvis de har vært i disse områdene, sier Folkestad.

To nye tilfeller i Bergen

Mandag ble det mandag påvist to nye koronatilfeller i Bergen, og antall smittede er pr. i dag 26. Begge er lett til moderat syke, og de er nå isolerte i eget hjem, opplyser kommunen i en pressemelding.

De to smittede har foreløpig ukjent smittevei. På landsbasis har Folkehelseinstituttet nå registrert 192 tilfeller.

OPPDATERING: Mandag kveld fikk familien Rasmussen Nilsen gladmeldingen om at Mats ikke har korona. For familien venter likevel videre karantene. Årsaken er at en negativ test kan utvikle seg til en positiv test dersom man får nye symptomer.