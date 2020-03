Her fyller de opp butikken igjen

Nå ber de om at folk handler som normalt. – Da har vi varer til alle.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Assisterende butikksjef Arne Ingebrigtsen og tilkallingsvikar Haakon Vargas fyller etter med store mengder dopapir. Foto: Ørjan Deisz

På Coop Extra Nyborg fikk de fredag formiddag leveranse fra en stappfull lastebil med varer.

Flere tomme butikkhyller vitnet om at den var sårt tiltrengt etter torsdagens masseinnkjøp.

– Jeg har jobbet i butikk siden jeg var 17 år. Jeg har aldri opplevd maken, sier medarbeider Hilde Aagesen Fitjar.

Butikkmedarbeider Hilde Aagesen Fitjar forventer at det blir noen timer overtid fredag også, da det er mye som skal fylles opp igjen. Foto: Ørjan Deisz

Hun brukte hele torsdagen på å fylle på i butikkhyllene etter hvert som de ble tømt.

– Jeg jobbet i 11 timer, men det så ikke ut som jeg hadde vært der. Jeg hadde knapt fylt opp en hylle før jeg måtte tilbake og fylle på mer.

Assisterende butikksjef Arne Ingebrigtsen forteller at de nå får fylt opp igjen med dagens leveranse og en ekstraleveranse på lørdag.

– Vi har hentet inn litt ekstra bemanning for å få fylt opp hyllene. Vi satser på å få det tilbake til normalen.

Siden skolen er stengt, er videregåendeelev Haakon Vargas på jobb istedenfor. Han er kalt inn for å hjelpe med etterfyllingen. Foto: Ørjan Deisz

– Ingen grunn til å hamstre

På Coop-lageret i Blomsterdalen var de ansatte i full sving med å klargjøre nye paller med varer til butikkene.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge forteller at de har satt opp ekstra lastebiler som kjører døgnet rundt.

– Torsdag kveld og fredag morgen kjørte over 300 trailere ut med varer til Coops butikker i hele landet, sier han.

Her står paller klare til å bli lastet ut i trailerne, som skal videre ut til butikkene. Foto: Ørjan Deisz

– Vi har fantastiske medarbeidere som sørger for at butikkene får de varene som kundene og medeierne våre etterspør, sier Kristiansen.

Han sier at man gjerne kan handle for tre–fire dager eller en uke, men at det ikke er noen grunn til å hamstre. Da vil man igjen kunne se tomme butikkhyller i noen dager.

– Spredningen av koronaviruset er alvorlig, men det er ingen grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer.

Roligere fredag

Fredag har det roet seg litt ned på Extra Nyborg, selv om man fortsatt opplever noe mer trykk enn vanlig, ifølge Ingebrigtsen.

– Vi ble tatt litt på sengen i går.

Selv om storhandling betyr økt omsetning for butikken der og da, foretrekker han at folk handler som vanlig.

– Vi vil heller ha jevn handel. Da har vi varer til alle, og vi får jevnere vareflyt å forholde oss til, sier Ingebrigtsen.