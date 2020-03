Lager egen fødestue for koronasmittede

Nå venter Kvinneklinikken på de første fødende med korona.

En egen fødestue med ansatte i smittevernutstyr er etablert på Kvinneklinikken. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hittil har ingen fødsler vært preget av koronaviruset ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Men det vil nok skje.

– Vi er godt forberedt, sier Kvinneklinikkens direktør, Susanne Albrechtsen.

En egen fødestue er nå satt av til fødende med mistenkt eller bekreftet krononasmitte.

Føde med munnbind

Hvis en kvinne tror at hun kan ha fått koronaviruset eller er i karantene, vil hun få på munnbind straks hun ankommer Kvinneklinikken.

Fødestuen for koronasmittede er som en vanlig fødestue, men de ansatte har på smittevernutstyr. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssykehus

Deretter føres hun inn i fødestuen som er satt av til koronasmittede. Der blir hun ivaretatt av jordmor med smittevernutstyr, forteller klinikkdirektøren.

– Vi er forberedt på å gi de fødende den kvaliteten de har krav på til vanlig.

– Kan koronakrisen føre til at det blir færre muligheter for keisersnitt eller andre operasjoner?

– Kvinnene vil få den oppfølging de har behov for. Hvis det er behov for keisersnitt, gjør vi det. Med infeksjon er det litt mer komplisert, men vi har planene klare for hvordan vi skal beskytte mor og barn og ansatte.

Albrechtsen bekrefter at ansatte ved Kvinneklinikken har testet positivt for koronaviruset, og hun understreker at forholdsreglene følges nøye.

– Men de fleste som er i karantene er det fordi de har tegn på luftveisinfeksjon, det dreier seg primært om vanlige forkjølelser. Men det kan fort endre seg. Når det er pandemier, endrer ting seg fra dag til dag.

For tiden får Kvinneklinikken mange henvendelser fra engstelige gravide. Men alle vil få den oppfølging de har behov for, understreker klinikkdirektør Susanne Albrechtsen. Foto: Bård Bøe

Usikre gravide

Albrechtsen forteller at Kvinneklinikken får henvendelser fra engstelige gravide.

– Vi får mange telefoner hver dag. Det er også mange kvinner som kommer inn her og har ulike spørsmål. Mange føler seg usikre. Men vi kan berolige gravide med at ingen forskningsresultater tyder på at gravide og foster er utsatt i forhold til koronaviruset.

Får slappet av

Partneren får fortsatt bli med på fødselen.

– Friske partnere er fortsatt velkomne til å bli med på fødselen. Vi anser partneren som en viktig støttespiller. Men vi kan ikke ta imot pårørende på barsel. Det har litt å gjøre med at det er flere to- og til dels tremannsrom der. Da blir det for mange personer.

For en måned siden åpnet Kvinneklinikken en avdeling der partneren kunne overnatte. Denne vil ikke bli benyttet nå.

– Men ellers blir det ingen endringer, og tilbudet på Storken opprettholdes.

Hvis koronapandemien på sikt gir personalmangel, kan det være at dette tilbudet må håndteres på en annen måte, understreker Albrechtsen.

– Men jeg er ikke bekymret for at vi ikke skal kunne ivareta tilbudet til de fødende, sier hun og avslutter med litt optimisme:

– Nå som samfunnet er lukket ned, kan gravide få god tid til å forberede seg og slappe av før fødselen. Når de gjør det, går det ofte veldig bra.