Drektig ku reddet fra møkken

Brannmenn og bønder samlet seg i redningsaksjon.

Kuen sto fast i møkken. Foto: Brannvesenet

Etter flere timers arbeid kunne redningsmennene innkassere seieren da kuen sto trygt på bakken igjen etter den strabasiøse turen ned i møkkakjelleren.

– Jeg har reddet ugler fra piper, katter fra trær, hunder fra fjellhyller og hester, men aldri en ku tidligere, forteller en fornøyd Erik Walden i brannvesenet.

Bøndene og brannmennene fikk festet stropper rundt den drektige kuen. Foto: Brannvesenet

Han var tidligere i klatregruppen til brannvesenet og først på pletten da det gjaldt dyreredninger. Nå er han vakthavende i Bjørnafjorden brann- og redning og mottok meldingen om kuen i nød i 13-tiden torsdag. Det var bøndene på gården i Fusa som sendte den.

– Bonden har fortalt at kuen ble sluppet ut, og så har den gått inn igjen og falt ned i en møkkakjeller. Den står til halsen i møkk, og har stått slik i nærmere en time, sa Walden da BT ringte på ettermiddagen.

Sto lenge

Da hadde kuen allerede stått i møkken en halvtime. Walden ringte 110 og laget en lokalalarm som sendte ut mannskap og utstyr med en brannbil. Selv kjørte han av sted fra Os-siden av kommunen og kom med fergen.

Til tross for det store oppmøtet av mannskap og utstyr fra brannvesenet var det bøndene som tok regien.

– De liker å klare seg selv og har en plan for hvordan ting skal gjøres. Det hadde de i dag og, så de hadde hovedrollen mens vi var assistenter.

Kuen hadde falt to meter i fritt fall og møkken sto en meter opp fra gulvet. Skitten tok nok av for fallet for kuen som var tilsynelatende uskadet bortsett fra noen skrubbsår.

Den hadde forsert to stengsler på vei inn igjen i låven hvor den ville gjenforenes med to andre kuer som sto igjen, men så falt den i hullet i stedet.

– En mann gikk ned i hullet med stige. Så fikk vi festet lastestropper under den på midten og bak. Så bygget de en rampe over og brukte denne til å heise den opp med to kjettingvinsjer.

En veterinær var med for å se til kvigen som var kald etter den lange stunden i møkken. Etter en tre timers tid var den oppe igjen og fikk seg mat og drikke. Walden berømmer arbeidet til bøndene som fikk opp det tunge dyret.

– Alle jobbet tålmodig og rolig.

Kuen fikk seg næring etter strabasene. Foto: Erik Walden