Den gamle hovedbrannstasjonen er ikke lenger brannstasjonsrød. Nå er den retro-brun.

Gamle Bergen hovedbrannstasjonen i Christies gate er blitt ny. Eller gammel. Det kommer an på hvordan man ser det.

Fasaden på brannstasjonen, som i årevis har vært tradisjonell brannstasjonsrød, er nå tilbakeført til slik den opprinnelig var da den ble bygget i 1888 – nemlig mursteinsbrun.

Fremdeles er det stillas og presenning over deler av bygget, men det karakteristiske tårnet er frigjort.

– Tårnet ble ikke bare brukt til å speide etter branner. Det var også her de tørket brannslangene, forteller Rune Nilsen. Han er byggforvalter ved etat for bygg og eiendom i Bergen kommune og har ledet arbeidet.

Vasket bort rødmalingen

Oppussingen av fasaden er en del av et større renoveringsprosjekt i hele kvartalet. Også Hagerupgården har fått en oppgradering.

– Dette er historisk viktig. Denne bygningen, og mange andre gamle bygg i Bergen, er verdier vi må ta vare på, sier byråd for finans, innovasjon og eiendom, Dag Inge Ulstein (KrF).

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Arbeidet med fasaden begynte i mai og vil koste rundt 2,8 millioner kroner. For å få frem den gamle teglsteinsfasaden, har de vasket bygningen med kjemisk vask.

– Vi har jobbet oss forbi flere lag med gammel rødmaling som er påført gjennom mange år, og vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Nilsen.

Blikkfang

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) er også på plass utenfor brannstasjonen. Mens han og Ulstein prater om hvordan de håper oppussingen vil skape større interesse for bygget og kvartalet generelt, stopper to turister opp og stirrer på den nye fasaden.

– Det ligner litt på gamle bygg vi kjenner fra Tyskland, men det er noe helt spesielt med hvordan mursteinene er satt sammen, sier Andrea Leprich.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Sammen med ektemannen Gerhard Böttick er hun én dag i Bergen i forbindelse med et cruise fra Kiel til New York. På siden av brannstasjonen får hun se hvordan fasaden så ut tidligere.

– Det ser mye bedre ut nå, sier hun.

Både Schjelderup og Ulstein ser sitt snitt til å være guider for turistene og peker og forklarer.

– Dette er akkurat det vi har ønsket. At bygget skal være et blikkfang, sier Ulstein.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Fakta: Den gamle hovedbrannstasjonen Brannstasjonen ble tegnet av Gunnar Blix og sto ferdig i 1888. Fra den gang og frem til 2007 var dette hovedkvarteret til Bergen brannvesen. Oppussingen av fasaden er en del av et større renoveringsprosjekt i hele kvartalet. I 2016 ble det bestemt av bygningen skal bli brannhistorisk museum.

Unngikk så vidt bybrannen i 1916

– Jeg er udelt positiv til at de går tilbake til den opprinnelige mursteinsfasaden, sier byhistoriker Tryggve Fett.

Han mener byggets dramatiske historie gjør det desto viktigere i bergenshistorien.

– Bygningen er flott arkitektonisk, men etter min mening er den først og fremst et symbol på det fantastiske brannvesenet vi har her i byen. De har reddet byen fra flere potensielle bybranner, sier han.

Brosings samling/UiB

Den kanskje mest dramatiske hendelsen gjennom byggets historie var under bybrannen i 1916.

– Da ble brannstasjonen nesten tatt av flammene. Nabohusene ble jo tatt, blant annet Hotel Metropol. I ettertid ble brannvesenet kritisert av enkelte som syntes det var påfallende at de klarte å redde sitt eget bygg, men ikke bygningene rundt, sier Fett.

Han understreker at dette trolig var fortvilte mennesker som hadde mistet sine egne hus i brannen, men at det var tilfeldig at brannen stoppet ved brannstasjonen.

Knud Knudsen/UiB

Fred Ivar Klemetsen

Blir brannmuseum

Innenfor dørene i det 129 år gamle bygget, jobbes det med restaurering av de gamle portene. Mens vi står på gårdsplassen kommer Knut Arnesen inn døren. Han jobbet som brannmann i 35 år, og er aktiv i Bergen Brandkorps historielag.

–Hvis dette bygget kunne snakke, så kunne du fått mange gode historier, sier han.

Noen av disse historiene har den pensjonerte brannmannen lyst å fortelle når bygget blir museum. I fjor ble det nemlig bestemt at det skal bygges brannhistorisk museum her, men det er fremdeles ikke klart når det vil skje.

– Vi har ventet på et museum siden mellomkrigstiden, da brannmester Thorsen begynte å samle på gammelt utstyr. Vi har en unik samling som vi gleder oss til å stille ut, sier Arnesen.