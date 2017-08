HAMRER: Uprovosert skal tiltalte, da 17 år, ha gått løs på en ung mann i fjor høst. Tema i forkant: En påstått stjålet mobiltelefon. – Jeg slo ham et par ganger, liksom, sånn at han falt i gulvet. Det var for å få tilbake telefonen. Han ville ikke gi den til meg, sa tiltalte i sin forklaring mandag. FOTO: Politiet