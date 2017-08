En konflikt i forbindelse med dataspillet Minecraft skal ha ført til at en 15 år gammel gutt slo ned spillkameraten sin i friminuttet på skolen.

De to elevene er jevnaldrende og går nå på samme videregående skole. Da de gikk på ungdomsskolen var de begge aktive i en gruppe som spilte dataspillet Minecraft i flerspillermodus på en felles server.

Høsten 2016 oppsto det en uenighet mellom flere av spillerne i gruppen. Det skal ha handlet om deltakelsen til en av spillerne.

Nå er denne spilleren dømt til fem måneder i fengsel for vold.

– Mistet tillit i dataspill-gruppen

Tiltalte og fornærmede har kommet med motstridende forklaringer i retten på hvorfor uenigheten oppsto, og hva den førte til.

Fornærmede forklarte at spillgruppen følte at de ikke lenger kunne stole på tiltalte, og at han i desember i fjor ble overfalt og slått ned av tiltalte i et friminutt.

Den tiltalte har på sin side forklart at han ble mobbet og utsatt for rasistiske kommentarer fra blant annet fornærmede.

I politiavhør og i tingretten erkjente han å ha slått fornærmede i ansiktet, men i lagmannsretten nektet han for dette.

Tok nakkegrep og slang ham i gulvet

Fornærmede skal ha oppholdt seg i en korridor inne i skolebygget da hendelsen fant sted.

Tiltalte, som da var 15 år gammel, skal ha kommet brått og overraskende på sin tidligere spillkamerat, tatt nakkegrep på ham og slengt han i gulvet.

Vitner har forklart at 15-åringen var veldig sint, og at de ikke turte å gripe inn.

Fornærmede skal ha kommet seg opp igjen, men like etter skal han blitt slått i fjeset to ganger slik at han besvimte i en kort periode.

Deretter skal 15-åringen ha sparket ham to ganger, før han gikk fra stedet. Kameratene klarte ikke å få kontakt med fornærmede, og én av dem bar ham til lærerværelset, mens andre løp etter hjelp.

Brukket nese og hjernerystelse

Fornærmede endte opp med brukket nese, hjernerystelse og en løs tann. Han måtte ha flere legebesøk, i tillegg til en sykehusinnleggelse og tannlegebehandling.

Lagmannsretten skriver:

«Selv om tiltalte og fornærmede hadde hatt en uoverensstemmelse knyttet til spillgruppen, dreier det seg i realiteten om uprovosert og farlig voldsutøvelse».

Tiltalte er nå 16 år, og ikke dømt for noe tidligere.

Retten mener det er bekymringsverdig at han trakk sin delvise erkjennelse av straffskyld, og fremsto tilsynelatende uten anger eller evne til selvkritikk.

Han dømmes til fem måneder i fengsel.