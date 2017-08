– Vi trillet mamma i rullestol ut her på taket på sykehuset. Da fikk dagen hennes en mening, forteller datteren Emily Hysing-Dahl.

Hysing-Dahl tok initiativ til å bygge Rosehagen på taket av sentralblokken på Haukeland Universitetssykehus året etter morens død.

– Da mamma døde, fikk vi penger på en konto i stedet for blomster. De pengene brukte vi til å begynne å bygge denne hagen, forteller hun.

Tre deler

Rosehagen var starten på et prosjekt som bare har vokst i omfang. I ettertid er Urtehagen etablert. Og denne uken ble den tredje hagen presentert: Bevaringshagen. Denne består av såkalte rødlistede arter, arter som er utrydningstruet.

Bevaringshagen, Rosehagen og Urtehagen blir bare kalt «Hagen på taket» og ligger på Haukeland universitetetssykehus. I hagen er det masse urter, grønnsaker, frukter og noen av de utrydningstruede vekstene.

Gi sjelebot

Hagen ble åpnet offisielt onsdag, men har alt en stund gitt sjelebot til pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset.

Fakta: Rødlisten Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge.

Rødlisten er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Kilde: http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

– Målet har vært at det skal være en hage for flere sanser. Her skal det være noe å lukte på, noe og smake på, og noe pent å se på, forteller gartner Olafur Olafsson. Han har også fått bygget et insekthotell på taket, men det har hatt få besøkende så langt.

Flere engasjert

Haukelands venner har stått sentralt i etableringen av den tredelte hagen. Men også Botanisk hage og Universitetet i Bergen har vært engasjert i arbeidet med å finne planter og planlegge hvordan takarealene kunne utnyttes.

I Urtehagen kan alle som vil få smake på vekstene. Her er det masse humle og bievennlige vekster. Hagen skal være et pusterom for alle som er innom Haukeland.

– Mamma ville at vi skulle tyvplante avleggere her på taket fra hennes egen hage. Jeg håper at dette er et prosjekt som kan fortsette her på Haukeland universitetssykehus slik at dette blir noe vakkert for fremtiden, sier Emily Hysing-Dahl.