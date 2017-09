Lars Petersen (90)

- I 1995 flyttet vi til Bergen sentrum. Da solgte jeg bilen og kjøpte meg sykkel. Siden har jeg syklet hver eneste dag året rundt. Det kan jeg ikke tenke meg å slutte med. Faktisk er det lettere for meg å holde balansen på to hjul enn på beina. Nå har jeg fast rute rundt begge Lungegårds-vannene og videre innom flere supermarkeder, for å finne de beste tilbudene. Det har skjedd noen ganger at jeg har ramlet overende, men kun med småskader som resultat. Det er fordi jeg var skiløper i unge år. Da lærte jeg å falle med smidighet, og det sitter i meg ennå, så jeg slår meg ikke. For ti år siden ble jeg æresmedlem i Sportsveteransykkelklubben Cyklus.