Aldona Petkeviciene trenger hundrevis av kilo med brunsnegler. Morgen og kveld drar hun rundt og plukker den fryktede skapningen.

Det var i 2015 at gründeren fra Os fikk øynene opp for den slimete kannibalen.

Aldona Petkeviciene, som opprinnelig er fra Latvia, hadde plukket brunsnegler fra hagen sin i Lunde i timevis da tanken slo henne: «Tenk om de kunne brukes til noe nyttig».

Hun begynte å google og ble snart overbevist om at det lå et ubrukt potensial i de brune plageåndene.

– Sneglekjøtt inneholder protein, jern, fett, kalsium, magnesium, fosfor, kobber, sink, vitamin A, B6 K og folat. Derfor er den på mange måter egnet som dyrefôr, sier Petkeviciene.

Dyrefôr

Nå er hun i full gang med et omfattende forskningsprosjekt for å finne ut om brunskogsneglen kan brukes som fôr til atlanterhavslaks. Med seg på laget har hun fått Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

– Fôret kan også bli aktuelt for leppefisk, rognkjeks, kalkun og kylling.

Men for å samle sammen nok snegler trenger hun hjelp. Petkeviciene etterlyser nå hageeiere som har fått besøk av brunskogsneglene. Hun har blant annet vært i kontakt med gruppen Bærekraftige liv på Os.

– Jeg har allerede vært i flere hager og plukket. Mange ringer og lurer på om jeg kan komme på besøk, men i første omgang holder jeg meg nok til Os kommune.

Vil mose 150 kilo snegler

Andre har begynte å samle inn selv, i påvente av at Petkeviciene kommer og plukker dem opp.

For å komme videre i forskningen trenger hun 150 kilo snegler. Disse skal fryses, kokes og males – noe som vil gi om lag 30 kilo sneglemel.

Sneglene må være i live ved overlevering, siden de skal gå og faste noen dager før de blir kokt.

Petkeviciene ser helst at de plukkes i områder der det ikke er brukt midler mot snegler.

Plukker snegler før og etter jobb

Siden prosjektet startet i 2015 har hun hatt lange dager.

– På dagen jobber jeg som selvstendig næringsdrivende, mens jeg plukker snegler hver morgen og kveld.

Heldigvis synes familien det er ganske så gøy å dra på sneglejakt om kveldene, skal vi tro Petkeviciene.

– Barna mine roper: «mamma, mamma, se!» hver gang de finner en ny snegle. Men de overlater til meg å plukke de opp.

Hun er også på utkikk etter flere samarbeidspartnere.

– Hvis dette blir en suksess, og jeg får samarbeidet med flere grupper og organisasjoner, kan det bli aktuelt å samle inn snegler fra hele Hordaland, sier hun.