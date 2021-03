Redningsaksjon i Øygarden, fisker i 70-årene savnet: – Svært krevende forhold

Redningsaksjonen utenfor Blomvåg i Øygarden fortsetter med uforminsket styrke, opplyser Hovedredningssentralen. En fisker i 70-årene er savnet.

Ved 14.45-tiden pågår redningsaksjonen fremdeles for fullt.

– Det er ikke noe nytt, søket fortsetter. Ved 16-tiden skal et SAR Queen fra Sola avløse et av helikoptrene, og ved 17.30-tiden kommer et maritimt patruljefly fra 333-skvadronen på Andøya for å ta over for redningshelikopteret fra Florø, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

– Ved 7-tiden onsdag morgen dro en person ut for å trekke garn. Båten på 24 fot er meldt savnet, og vi har sendt dykkere til stedet, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Videoen øverst er tatt av redningsskøyten «K.G. Jebsen» og viser forholdene i søkeområdet.

Ved 13.20-tiden sier operasjonsleder Tatjana Knappen i politiet at garnene som tilhører den savnede står i sjøen.

– Garnblåsene er der, sier Knappen.

– Håper fremdeles

Søkeområdet strekker seg over et stort område.

– Det strekker seg fra Rongesundet og helt opp til Hellesøy. Men det er også båter som leter i Hjeltefjorden, så vi søker på begge sider. Vi håper fremdeles at vi skal finne ham i god behold, sier operasjonslederen i politiet.

At de leter i et så stort område, skyldes blant annet at vinden blåser fra sørøst.

– Hvis han har fått motorstopp, kan båten drive langt, sier Knappen.

Redningsskøyten «Utvær» på vei mot søkeområdet ved Blomvåg i Øygarden. Foto: Redningsskøyten «Utvær»

Norske redningshunder deltar i strandsøket på land. Her går Cathrine Brodahl og Lisbeth Ludvigsen med hundene Timo og Kylling mot en vik for å lete. Foto: Tuva Åserud

Brannvesenet ble varslet om redningsaksjonen klokken 10.40.

Det er Hovedredningssentralen som koordinerer aksjonen. Litt før klokken 13 melder de om svært krevende forhold.

– Fisker i 70-årene savnet

Politiet opplyser at det er en fisker i 70-årene som er meldt savnet. Fiskeren kom ikke tilbake til avtalt tid.

– Hovedredningssentralen og øvrige nødetater er involvert i søk etter savnet person, opplyser Vest politidistrikt.

Fiskerens båt er 24 fot og har et brunt styrehus.

Savnetmeldingen kom inn til politiet klokken 10.35.

Røde Kors hjelpekorps fra Arna og Åsane, Laksevåg, Fana og Bergen er med på redningsaksjonen. Foto: Tuva Åserud

Store styrker er satt inn i redningsaksjonen.

– Vi har iverksatt søk med to redningshelikoptre, to kystvaktfartøy og informert nødetatene, sier redningsleder Oddgeir Andersen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Redningsskøytene «Utvær», «K.G. Jebsen» og «Bjarne Kyrkjebø» deltar i søket.

Det gjør også brannbåten «Sjøbrand» og en mindre mindre båt fra Øygarden brann og redning.

Norske Redningshunder bistår med fem redningshunder.

Røde Kors hjelpekorps og Norsk Folkehjelp er også med.

Ifølge Hovedredningssentralen er det totalt elleve båter med i aksjonen.

Ved 14.20-tiden er tre politipatruljer og to innsatsledere fra politiet som er med på redningsaksjonen.

Blåser stiv kuling

– Hvordan er været i området?

– Det blåser stiv kuling i området, sier Andersen.

Bildet som er tatt av redningsskøyten «K.G. Jebsen» viser forholdene i søkeområdet. Redningsskøyten har også tatt videoen øverst i denne artikkelen. Foto: «K.G. Jebsen»

Det er tung sjø i søkeområdet. Foto: Redningsskøyten «K.G. Jebsen»

Skulle trekke garn

– Fiskeren gikk ut fra Blomvåg i morges for å fiske og trekke garn. Pårørende er bekymret fordi han ikke er kommet tilbake. Redningsaksjon ble raskt iverksatt. Det blåser kraftig på Vestlandet, og det er urolig sjø i området vest for Sotra, sier operasjonsleder Knappen i politiet.

Politiet kalte i formiddag inn frivillige letemannskaper. De driver med strandsøk.

Søker ved Nautøyna

«Sjøbrand» har drevet søk vest av Nautøyna.

– Det er to dykkere om bord i brannbåten. Det er en del sjø og det bryter i området der det søkes, sier Hartvigsen ved 110-sentralen.

Ved 11.50-tiden opplyser Hovedredningssentralen at det pågår fullt søk både på sjøen, fra luften og at det blir iverksatt strandsøk.

Brannbåten «Sjøbrand» på vei ut til området der det letes. Foto: Tuva Åserud

– Svært krevende søkeforhold

– Det er tung sjø og mye sjø, lett snø i luften og relativt god sikt, sier vakthavende brannsjef Ove Stusdal i Øygarden brann og redning.

Klokken 12.37 opplyser Vest politidistrikt at det så langt ikke er gjort noen funn etter den savnede båten og fiskeren. Det er svært krevende søkeforhold i havet vest for Øygarden, melder politiet på Twitter.

Et av helikoptrene som leter i området. Foto: Tuva Åserud

Politiets innsatsleder Øystein Magnussen sier det er kraftig vind og høye bølger i leteområdet. Foto: Tuva Åserud

Høye bølger

– Det er kraftig vind og høye bølger og vanskelige søkeforhold. Vi holder på å organisere et strandsøk. Det er veldig mye viker å søke i, sier innsatsleder Øystein Magnussen i politiet til BT ved 12.30-tiden.

Det er nå iverksatt strandsøk med hunder i området.

– Vinden løyer ikke

Ved 13.50-tiden sier vakthavende meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt i Bergen at vinden ikke kommer til å løye før torsdag morgen.

– Det blir litt svakere vind noen timer tidlig i kveld, men så øker den på igjen. Nord for søkeområdet, på Fedje, er det nå liten storm, og sør for Øygarden er det sterk kuling. Det kan bli perioder med liten storm i søkeområdet, sier meteorologen.

Brannvesenet søker også på land. Foto: Tuva Åserud