En hundre prosent analog mann

Geir Finne døde 22. oktober, 72 år gammel.

Vår kunnskapsrike venn Geir Finne er død. Han utmerket seg som en hundre prosent analog mann. Som universitetsansatt motsatte han seg all form for digitale hjelpemidler, nektet å bruke PC og e- post og fikk lov til det, skriver venner i minneordet. Foto: Alice Bratshaug

Publisert Publisert Nå nettopp

Torsdag 22. oktober kom den blytunge beskjeden om at vår kunnskapsrike venn Geir Finne døde i Tyskland.

Litt helsetrøbbel visste vi om, men bortgangen ga likevel en støkk. Helt fra skoletiden på Fana Gymnas på slutten av 60 – tallet har vi dannet en sekstett av uslitelig fellesskap med regelmessige og uregelmessige treff.

Seinest i slutten av august var vi samlet på hyttetur i Nordtveitgrend, tradisjonen tro med saksliste i henimot 30 punkter. Blant annet sto: fotball uten tilskuere, Jernbanepakke 4, kryptovaluta, helseangst, Edward Snowden og frisyren til Abid Raja på listen.

Og Geir med sin allsidige kunnskap, høye stemme og spesielle dialekt inntok som vanlig fremtredende plass.

Geir ble født i Bergen i 1948 og hadde sin oppvekst i Bergen, på Dale og i Namdalen. Han er bedriftsøkonom – utdannet i Regensburg og sosialøkonom og statsviter – utdannet fra Colorado – universitetet i USA.

I 37 år arbeidet han som amanuensis ved Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen ved UiT. I 2018 pensjonerte han seg og bosatte seg i Klokkarvik utenfor Bergen.

Han utmerket seg som en hundre prosent analog mann. Som universitetsansatt motsatte han seg all form for digitale hjelpemidler, nektet å bruke PC og e- post og fikk lov til det. Han hentet kunnskap fra bøker, aviser og tidsskrift. Leste Financial Times, Die Zeit og Der Spiegel med kulepenn i hånden.

På bussen og i butikken var det alltid kontanter. Når så godt som alle reisebyråer ble nedlagt, fikk han en av oss til å bestille flybilletter for seg.

For som han sa i et intervju: Poenget er å begrense all informasjon som omgir meg og ikke legge igjen elektroniske spor.

Geir var også svært politisk engasjert. I flere perioder representerte han Sp i kommunestyret i Tromsø og i en periode var han også vararepresentant på Stortinget. Han gjorde seg bemerket som en uredd talsperson som gjerne skapte allianser på kryss og tvers av blokkene. I 2012 meldte han overgang til Kystpartiet.

For kort tid siden kom Geir ut med boken: «Heroisk forræderi». Et langvarig graveprosjekt ble til en solid bok der han forstyrrer historien og de alliertes triumferende forklaringer om invasjonen i Normandie.

Boken tilegnet han blant andre til Edward Snowden, mannen som avslørte USA sin ulovlige overvåking.

Vi har mistet en spesiell og god venn, en diskusjonspartner av rang og en raus og spandabel kompis. Geir setter dype spor etter seg, men så godt som ingen elektroniske. De neste «gubbetreffene» blir spesielle, men vi tar deg med videre.

Tankene våre går til hverandre, men enda mer til hans datter Emily, hans søster Guri og broren Stein.

Bjørn Gjelsvik, Arne Løken, Johannes Langeland, Rune Sælen og Arne Klyve