Får Raftoprisen for sitt arbeid i Egypt: – Vi lykkes bare innimellom. Det er skuffelse etter skuffelse.

Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) tildeles prisen for sin motstand mot fryktregimet i Egypt.

Publisert Publisert I dag 10:00

Sammen med Ahmed Abdallah grunnla Mohamed Lofty ECRF etter statskuppet i 2013. Foto: ECRF

Torsdag annonserte Raftokomitéen at den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen ECRF får tildelt Raftoprisen 2020.

– ECRF gjør et veldig grundig arbeid for menneskerettighetene i Egypt under veldig vanskelige forhold. Det er et fryktregime der menneskerettighetssituasjonen er blitt verre og verre, sier komitéleder Line Alice Ytrehus.

«ECRFs innsats er et eksempel til etterfølgelse for menneskerettighetsarbeid i autoritære regimer», skriver priskomitéen.

Gir juridisk hjelp

«ECRF dokumenterer, rapporterer og skaper bevissthet om de alvorlige krenkelsene av menneskerettigheter i og utenfor Egypt og gir juridisk hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene. Nå, nesten ti år etter den arabiske våren, er det på tide å fokusere på den alarmerende situasjonen for grunnleggende menneskerettigheter i Midtøsten», heter det i begrunnelsen.

– Hva gjorde at valget havnet på ECRF?

– ECRF utgjør et eksempel til etterfølgelse med måten de arbeider for grunnleggende menneskerettigheter under forhold der det er risiko for egne liv, sier Ytrehus.

Komitéleder Line Alice Ytrehus kunngjorde at den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen ECRF får Raftoprisen 2020. Foto: Rodrigo Freitas

– Det er skuffelse etter skuffelse

Mohamed Lofty, en av de to grunnleggerne av ECRF, sier til BT at prisen betyr svært mye for moralen til kollegene.

– Det føles veldig godt og hjertevarmt å få tildelt prisen. Kollegaene mine er veldig glade for at arbeidet deres får oppmerksomhet. De prøver å hjelpe folk hver eneste dag og lykkes bare innimellom. Det er skuffelse etter skuffelse, sier han på telefon fra Egypt.

Et urettferdig og politisert rettssystem gjør jobben deres utfordrende, forteller han.

Da han først ble kontaktet av Raftokomitéen, skjønte han ikke at de hadde vunnet.

– Meldingen jeg fikk først var ikke så tydelig, så jeg trodde at de ønsket råd fra oss. Da de sa at vi hadde vunnet ble jeg veldig overrasket.

ECRF jobber for å hjelpe egyptiske menneskerettighetsforkjempere og aktivister. Foto: ECRF

– Folk forsvinner og blir torturert

Lofty forteller at forholdene i Egypt er svært krevende.

– Det har vært flere protester de tre-fire siste dagene. Mange har blitt arrestert. Våre advokater prøver å hjelpe dem nå. Vi er i en liten krisesituasjon for øyeblikket.

Selv har han jobbet med menneskerettigheter siden 2003. De siste syv årene, etter at militæret kuppet makten i landet, beskriver han som de desidert mest utfordrende.

– Det har vært de syv vanskeligste årene i livet mitt. Folk blir arrestert, folk forsvinner og blir torturert.

Lofty forteller at dersom man ytrer kritikk mot regimet på sosiale medier, risikerer man å bli arrestert fra hjemmet sitt og bortført.

– Mange blir torturert, og deretter stilt for retten, anklaget for å tilhøre terroristgrupper. De blir ofte fengslet i to år. Myndighetene kaller det «kampen mot terrorisme».

Ahmed Abdallah grunnla ECRF sammen med Mohamed Lofty. Foto: ECRF

– Et fyrtårn av håp

Målet til ECRF er å gi partipolitisk uavhengig støtte til menneskerettsforkjempere.

«I dette fryktregimet utgjør ECRFs strålende arbeid et fyrtårn av håp for menneskerettighetene», skriver priskomitéen i begrunnelsen.

Lotfy grunnla ECRF i kjølvannet av statskuppet i 2013, sammen med Ahmed Abdallah.

Organisasjonen består av rundt 1000 frivillige, samt 50 advokater og researchere, og opererer i hele Egypt.

ECRF blir daglig varslet om tvungne forsvinninger gjennom en kampanje. Den dokumenterte 2723 tilfeller av tvungne forsvinninger i løpet av fem år.

Les også «Bergens og Raftoprisens store heltinne har sviktet katastrofalt»

– Situasjonen verre enn noen gang

General Abdel Fattah el-Sisi har vært landets president siden militæret kuppet makten i 2013.

«Den urovekkende menneskerettighetssituasjonen er blitt ytterligere svekket under hans lederskap og er nå verre enn noen gang», skriver priskomitéen.

I august i fjor godkjente president el-Sisi en lov som sterkt begrenser handlingsrommet for ikke-statlige organisasjoner.

I 2019 vedtok også regjeringen et grunnlovstillegg som konsoliderer det autoritære styret.

«Under pandemien i 2020 risikerer leger i Egypt som klager over manglende smitteverneutstyr eller kritiserer myndighetenes respons på pandemien, avhør, pågripelse eller tvungen overføring til avsidesliggende sykehus», skriver komitéen.

Demonstranter ved Qasr al-Nil-broen i Kairo. Foto: ECRF

Årets pris vil bli utdelt søndag 8. november på Den Nationale Scene.

Dersom Lofty ikke blir stoppet av myndighetene på flyplassen, vil han kunne reise til Bergen for å motta prisen.

– Det går vanligvis fint. Så kommer det an på hvordan smittesituasjonen er i Bergen, sier han.

Raftoprisen deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har skilt seg ut med sitt arbeid for menneskerettigheter og demokrati.