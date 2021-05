Meteorologen har gode nyheter. Men én ting gjør værvarselet usikkert.

– Det kan godt være at finværet holder seg frem mot neste helg.

Det ligger an til å bli uteserveringsvær i helgen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Slutten av arbeidsuken har bydd på knallvær i Bergen. Nå ligger det an til at penværet skal fortsette gjennom helgen og neste uke, ifølge Roar Inge Hansen, meteorolog ved Storm Geo.

– Et høytrykk som ligger i Nordsjøen holder på å bre seg inn over Skandinavia. Det medfører at det fine været stort sett fortsetter, sier han.

Les også Hva er vitsen med å lage langtidsvarsel for hele juni? Forskeren forklarer.

Tåkeskyer i vente

Men langs kysten ligger det også tåkeskyer. Disse kan trekke innover mot bergensområdet.

– Man kan oppleve å våkne til at det er overskyet og lav tåke. Men så vil solen løse det opp i løpet av formiddagen. Skal man ut og grille på ettermiddagen, burde det gå, sier han.

Slike tåkeskyer har ikke topper på mer enn 3–400 høydemeter, og derfor har meteorologen ett tips:

– Om det skulle slite litt i byen, så kan man komme seg opp på fjellet. Dra til Ulriken, for eksempel.

Les også Det startet med fem ansatte. Nå er Stormgeo solgt for 3,6 milliarder.

Solen vil løse eventuell tåke opp i løpet av formiddagen, ifølge meteorologen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Usikkert temperaturvarsel

Tåkeskyene gjør det imidlertid vanskelig for Hansen å spå temperaturene nøyaktig de neste dagene.

– Kommer man litt inn i landet, der tåken ikke kommer, vil man få over 20 grader på ettermiddagen. Det er ikke helt umulig å nå 25 grader på Voss, for eksempel, sier han.

I Bergen er det også mulig med temperaturer over 20 grader, men det er mer usikkert.

– Hvor sikkert er det at været holder seg bra fremover?

– Det er ikke så mange farer de første dagene, men det er tåkeskyene som gjør det vanskelig med temperatur. Det kan godt være at finværet holder seg frem mot neste helg, men det er en usikkerhet, sier Hansen.