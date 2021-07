Travel natt for politiet: Mindreårige røykte hasj i AirBnB-leilighet

I løpet av natten har politiet fått inn 10 meldinger om festbråk.

Klokken 23.51 natt til fredag fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Støletorget i Sandviken. Foto: Aksel Bergsaker Lindberg

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– I natt har det vært travelt, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt like etter klokken 6.

Totalt har politiet fått inn 10 meldinger om festbråk. Blant disse var en fest i en AirBnB-leilighet:

– En 18 år gammel person og syv mindreårige har vært i leiligheten og røykt hasj. De mindreårige var mellom 15 og 17 år gamle. Foreldrene måtte hente barna på stedet. Seks personer er anmeldt, og det blir videre oppfølging med barnevern, opplyser Dahl-Michelsen.

Påkjørsel på Støletorget

I tillegg har det vært flere andre hendelser i løpet av natten. Klokken 23.51 fikk politiet melding om en trafikkulykke på Støletorget.

– En person skal ha forsøkt å komme seg inn i en bil, og så skal bilfører ha kjørt over foten hans, sier Dahl-Michelsen.

Det er tatt beslag av førerkort, og sak er opprettet, opplyser operasjonslederen.

Stjal post ved Løvstakken

Klokken 02.32 fikk politiet melding om at en kvinne stjal post fra postkasser i Rogagaten ved Løvstakken.

Foruten å stjele post, kjørte kvinnen moped uten førerkort og med mistanke om ruspåvirkning, opplyser Dahl-Michelsen.

– Det var også bruksforbud på mopeden, og den brukte stjålne skilt, sier Dahl-Michelsen.

Slagsmål på Torget

Deretter ble det klokken 03.15 ble det meldt om slagsmål på Torget.

– En person skal ha yppet til bråk, og så skal noen ha slått ham. Flere har blandet seg inn, men det er ingen som er alvorlig skadet. Det opprettes ingen sak fra politiets side, sier Dahl-Michelsen.

Bråk på Laksevåg

Klokken 03.33 rykket politiet ut til Herman Grans vei på Laksevåg etter melding om bråk. To menn har kranglet, hvor en har blitt slått og sparket.

– Det var kjennskap mellom personene. Det skal ikke være alvorlige skader, opplyser operasjonslederen.

En av personene kom til stedet i bil, og det mistenkes at han ikke var edru. Han må nå gjennomføre blodprøver.

Tyveri i Sandviken

Vest politidistrikt har fredag morgen fått melding om et tyveri fra et bosted i Sandviken som har skjedd i løpet av natten.

– Tyven har antakelig tatt seg inn via et åpent vindu mens beboerne sov. Det er blitt stjålet lommebok og kort, og politiet er på stedet for å sikre spor, skriver politiet på Twitter.