Stein raste ned mellom hus og garasje: Innbyggere i tre hus blir evakuert

Da ekteparet i Røldal satt og så på TV lørdag kveld, begynte huset å riste. Nå evakueres tre hustander.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Dette var en av steinene som kom med raset lørdag kveld.

Beboerne i tre husstander blir evakuert etter steinraset lørdag kveld.

Det bekrefter Randi Karin Habbestad, kommunalsjef for teknikk og miljø i Ullensvang kommune, klokken 00.15 natt til søndag.

Lørdag kveld i 21.20-tiden ble det meldt om steinras og jordras i Røldal i Ullensvang, melder Vest politidistrikt.

Det er kommet ned en større stein og dessuten en del jord og vann. Raset rammet områder tett på E134, og det skal ha kommet buldring fra fjellsiden.

Asta Bente Hamre bor i huset der steinen falt ned.

– Vi satt og så på fjernsyn stille og rolig. Plutselig begynte det å riste i huset og buldre, sier hun.

– Vi kvapp

– Mannen min sa det var et ras, og løp ut. Han oppdaget at det var kommet ned en stor stein, pluss vann og mindre steiner, sier hun.

Det var kun de to i huset da hendelsen skjedde. Det ligger også et nabohus like ved, hvor det bor et par. Steinen landet ikke langt fra huset, opplyser hun.

– Vi kvapp jo, det er klart. Vi ble litt skjelven, sier hun.

EKtemannen Nils Gunnvald Hamre anslår at den største steinen er mellom 15 og 16 kubikkmeter stor.

– Sist det gikk ras her var på 1950-tallet. Da kom det ned en stein på samme størrelse, sier han.

– Uhyggelig svær

Kristin Rabbe Tveit Myrheim er nærmeste nabo til der raset gikk.

– Det hørtes ut som tordenvær. Jeg lurte på om jeg måtte rømme huset, sier hun.

Da hun kom ut så hun den største steinen på innmarken til naboen.

– Den var uhyggelig svær. Den kunne tatt med seg både biler og folk, og hus, for den del, sier Myrheim.

Bratt og dårlig vær

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt sier en mann ringte inn klokken 21.20.

– En stor stein har rast mellom garasjen og huset hans. Huset ligger ikke så langt fra Røldal sentrum, sier han.

Det er ikke meldt om verken personskade eller materielle skader, opplyser han.

Det skal ligge hus spredt rundt i området.

Hellesund vet ikke om det er fare for ytterligere ras i området.

– Det er bratt og dårlig vær. Vi må få tak i noen som kan gjøre en kvalifisert gjetning om det er mer rasfare. Vi jobber med å koble på kommunen, sier han.

Vurderer faren

Vegtrafikksentralen ble varslet av politiet om hendelsen klokken 21.27.

– Det er ingenting som har kommet ned i veibanen, men det er noen steiner som er kommet ned mot veien, sier trafikkoperatør Marius Næss hos Vegtrafikksentralen.

Veien er foreløpig åpen.

– VI har en mann på vei ut der, og hvis han vurderer det som utrygt vil veien bli stengt, sier Næss.