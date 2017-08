– Det er ikke mange som har sett dette, sier forsker. Nå skal makkene Kate Michelsen fant i hagen vises frem i Sverige.

– Det er sensasjonelt! En naturopplevelse utenom det vanlige, sier makkforsker Christer Erséus i Göteborg.

Kate Michelsens hage i Bergen har mange kriker og kroker. Hun har mange planter hun tar vare på.

– Jeg er veldig glad i naturen. Titter veldig mye. Ser på ting som fleste bare går forbi, sier hun.

Onsdag skulle hun rydde ved et dreneringsrør i hagen. Ut faller noe hun aldri har sett før.

– En stor klyse med rare gule makk. Jeg har aldri sett sånne klyser før – tenkte det var meitemakk-babyer, sier hun.

Kate Michelsen

Ikke meitemakk-babyer

To dager senere jobber forskere med å få tilsendt eksemplarer av makken til Universitetet i Göteborg. Der jobber zoologiprofessor Christer Erséus med å kartlegge slike makk – og faunaen de lever i.

– Dette er jo sensasjonelt. Det er ikke mange som har sett dette, sier han om bildene til Kate Michelsen.

Markarten Fridericia Magna (Se faktaboks), kan dukker opp i større mengder. De unngår lys og kommer opp når det er fuktig og mørkt.

– Om de blir utsatt for lys så er de av og til mange nok til å sno seg inn i hverandre for å unngå lyset. I stedet for å trekke ned i bakken, slik vanlige meitemakk gjør.

Fakta: Makken Fridericia Magna Oppdaget for første gang i Sverige på 90 tallet. Det var professor Christer Erséus oppdaget den, og han publiserte vitenskapelige artikler om funnet.

Finnes hovedsakelig bare inne i fuktige daler nært kysten. Spesielt steder med mye regn. Erséus har bare observert dem i Møre-traktene, Bergen og Hardangerfjorden, og kysten i Sør-Sverige.

Sprer seg i naturen gjennom vannløp, og små bekker i skogen.

Blir mellom 10–15 millimeter lange. Finnes i rødt, hvit og gul.

Makk er en gammel art, som er forventet å stamme tilbake over 300 millioner år. Arten har ikke forandret seg mye fra sine tidligste utgavene.

Fridericia Magna er forventet å ha kommet til Skandinavia for omtrent 10.000 år siden etter den siste istiden.

Kate Michelsen

Vises frem på forskerseminar

Christer Erséus skal fortelle om makk på neste ukes Biologisymposie i Göteborg. Da han tenk til å bruke bildet til Kate Michelsen.

– Det er ikke det du tenker skal skje når du finner makk i hagen. At det bildet vises frem, er jo gøy. Kjekt at de kan bruke det til noe, sier Michelsen.

Selv mener professor Erséus at folk må legge bort fordommene.

– Folk har en tendens til å bli skremt. Eller synes de er ekle. Folk tror det er parasitter. Men de er jo helt ufarlige, og er viktige, sier han.