Forskere har omgjort hudceller fra diabetikere til insulinproduserende celler. – Målet er å erstatte dagens behandlingsmetoder, sier forskningsleder.

– Å leve med diabetes er en 24-timers jobb. Man må ikke bare ta hensyn til inntak av mat og drikke, men også følelser, stress, søvn, aktivitet og lignende. Alt dette påvirker blodsukkeret. Sånn sett er det ganske slitsomt, forteller Heidi Lygren.

Hun var 38 år da hun fikk påvist den kroniske sykdommen. Som diabetiker er Lygren vant til å konstant tenke på blodsukkeret.

– Utmattende

– Det er lett å bomme med for høye eller for lave verdier. Av og til forstår man ikke hva som forårsaker blodsukkerverdiene, og man føler stadig at man gjør feilvurderinger. Da kommer tankene på senkomplikasjoner som blindhet, amputasjoner, nyresvikt og økt åreforkalkning med fare for hjerteinfarkt og tidlig død.

Å ha dette hengende over seg er utmattende og psykisk krevende, forteller hun.

Fra hun fikk påvist diagnosen har Lygren deltatt i forskningsprosjekter ved Haukeland universitetssykehus.

Siden 2013 har hun bidratt med hudcelleprøver til et forskningsprosjekt som ledes av professor i medisin og overlege Helge Ræder.

Fakta: Diabetes Det finnes to former for diabetes, diabetes type 1 og diabetes type 2.

Type 1 oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge.

Ved diabetes type 1 oppfatter immunsystemet de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem.

Personer med diabetes type 1 må ha tilførsel av insulin for å leve, enten gjennom injeksjoner eller fra en insulinpumpe.

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og rammer som oftest voksne og eldre. Dette forårsakes dels av nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. Overvekt og mangel på fysisk aktivitet er også viktige triggerfaktorer.

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling bli nødvendig.

I underkant av 230.000 personer har diabetes i Norge i dag. 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg er det et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Kilde: Diabetesforbundet

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kan erstatte insulinsprøyter

Nå har forskerne ved stamcellelaboratoriet på Haukeland lyktes med å lage insulinproduserende celler. Dette har de klart ved å omdanne hudceller, blant annet fra Lygren, til stamceller. Disse er så omdannet til insulinproduserende celler.

– Målet er å implantere en kapsel med insulinproduserende celler i pasienter. Disse vil til enhver tid skille ut riktig mengde insulin, forklarer Ræder.

Det betyr at insulinsprøytene som kom i 1922 forhåpentligvis snart kan erstattes.

– Når vi omdanner pasientenes egne celler, vil de ikke avstøtes av immunforsvaret når de blir transplantert. Det betyr også at vi slipper å bruke stamceller fra fostre. Det er mer etisk akseptabelt, sier Ræder.

Bård Bøe

Flere utfordringer

Det gjenstår imidlertid flere utfordringer før behandlingen kan prøves på mennesker.

– Vi har klart å modne stamcellene til et punkt hvor de produserer insulin, men problemet er å få cellene til å skille ut insulin til rett tid når blodsukkeret er høyt, sier Ræder.

Foreløpig er det ingen som har lyktes med å omdanne samtlige stamceller til insulinproduserende celler. Det betyr at enkelte celler forblir stamceller og potensielt kan utvikle seg til kreft, forklarer Ræder.

Dette er også grunnen til at forskerne i Bergen er skeptiske til å teste behandlingen på mennesker.

Fakta: Stamcelleforskningen ved KG Jebsen senter for diabetesforskning Ledes av professor i medisin og overlege Helge Ræder.

Prosjektet har pågått siden 2013 da Ræder fikk tildelt midler av Bergens forskningsstiftelse og UiB.

Målet er å implantere en kapsel med insulinproduserende celler i hver enkelt diabetespasient. På den måten vil de insulinproduserende cellene i kapselen automatisk kunne måle og skille ut insulin i forhold til blodsukkernivået utenfor kapselen.

En av utfordringene som gjenstår er hvordan kapselen skal utformes og hvor i kroppen den skal plasseres for å oppnå best effekt.

Så langt har ikke forskerne lyktes med å modne insulinproduserende celler ferdig i laboratoriet. Det betyr at de insulinproduserende cellene ikke har alle egenskapene som trengs for å transplanteres og regulere blodsukkeret hos diabetikere. Cellene skal skille ut insulin når blodsukkeret er høyt. Dette er det siste trinnet i modningsprosessen. Hittil er det ingen forskere som har klart å produsere fullmodne insulinproduserende celler i laboratorier, bare under forsøk hvor umodne celler er transplantert i mus.

En annen utfordring er å kunne utvikle samtlige stamceller til å bli insulinproduserende celler. Hittil er det en viss andel som forblir stamceller. Stamceller kan bli til alle mulige celletyper og dele seg i det uendelige, og kan dermed også bli til kreftceller. Dette må utelukkes før de kan transplanteres i mennesker.

Noen få diabetespasienter får per i dag transplantert insulinproduserende celler fra døde donorer. Det er likevel altfor få donorer til å hjelpe alle.

Stipendiat Heidrun Vethe og Yngvild Bjørlykke har omdannet hudceller til stamceller. Sammen med Helge Ræder, forsker Anne Mette Søviknes, tekniker Anne Hammer Knudsen, førsteamanuensis Simona Chera og postdoktor Luiza Ghila har de utviklet stamcellene til å bli insulinproduserende celler. Studien ble publisert i juli i år. Kilde: Helge Ræder/Heidrun Vethe ved KG Jebsen senter for diabetesforskning

Bård Bøe

Gode resultater på mus

I USA har behandlingen allerede vært testet på pasienter, men i Norge vurderes risikoen foreløpig å være for stor.

– Reglene er relativt strenge for å teste behandlingsformer på mennesker i Norge. Man skal være sikker på at behandlingen er trygg, spesielt med tanke på risikoen for kreftutvikling, sier stipendiat Heidrun Vethe som deltar i forskningen.

Behandlingen testes derfor i første omgang på mus på Haukeland. Dette har tidligere vært gjort i USA med gode resultater.

Musene ble gjort diabetiske og fikk transplantert insulinproduserende celler inn i bukhulen. Etter seks måneder var musene friske, og trengte ikke lenger å få tilført insulin, ifølge Ræder.

De neste ukene skal musene på Haukeland gjennomgå samme behandling.

– Men cellene vi tilfører har modnet mer, derfor regner vi med at det går langt kortere tid før de blir insulin-uavhengige, sier Ræder.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Ville fått et nytt liv

Heidi Lygren jobber selv som kardiologisk sykepleier på Haukeland universitetssykehus. Mange av pasientene hun møter er diabetikere med hjerte- og karsykdommer.

– Det gjør jo at jeg tenker på senkomplikasjonene som diabetes medfører, sier Lygren.

Hun er samtidig opptatt av å påpeke at hun lever helt fint med sykdommen i dag.

– Men hvis forskerne lykkes med å finne et slags insulinimplantat, hadde det vært en fantastisk lettelse. Det ville betydd et liv uten konstant bekymring, og fremfor alt bedre livskvalitet, sier Lygren.