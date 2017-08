FLERE OPPGAVER: En ny region på Vestlandet bør overta ansvaret for Vossabanen fra staten, mener Venstres Terje Breivik. Forslaget får motbør fra Ap. FOTO: Vegar Valde

Vil gi Vestlandet makt over jernbanen

Venstres nestleder Terje Breivik mener regionreformen er for puslete. Nå vil han gi den nye regionen i vest ansvar for den lokale jernbanen og sykehus, for å lokke med seg Rogaland.