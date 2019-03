Rektor ved Norges Toppidrettsgymnas forteller at elevene og treneren som havnet i en trafikkulykke på Byrkjelo, er i god behold.

I alt ni personer var involvert i en trafikkulykke mellom tre biler på E39 ved Byrkjelo fredag kveld.

Nødetatene rykket ut til en møteulykke ved Bergheimsvatnet i Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Ifølge politiet skal en bilfører ha fått sleng på bilen og kjørt inn i to andre biler. En mann i 20-årene fikk førerkortet beslaglagt og ble avhørt på stedet.

I alt åtte personer ble fraktet til sentralsykehuset i Førde. Én av disse ble fraktet i luftambulanse og ble betegnet som alvorlig skadet.

– Ingen alvorlige skader

Lars Henrik Gimmestad, innsatsleder i Gloppen, sier lørdag kveld at ingen av dem som var involvert i ulykken har fått større skader.

En person som var involvert i ulykken ble først betegnet som kritisk skadd, men ble i kveld skrevet ut fra sykehuset med lettere skader, opplyser innsatslederen.

Per Svein Reed

– Det så først veldig dramatisk ut. Det var 80-sone og E39, og når man så de materielle skadene på kjøretøyene, så så det ikke bra ut. Dette gikk heldigvis veldig bra likevel, sier Gimmestad.

– Det går bra med dem

Blant de involverte i ulykken var fire elever og en trener ved Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer.

– Det går bra med dem. Han som i utgangspunktet ble betegnet som alvorlig skadet lå på observasjon natt til lørdag. Han er nå skrevet ut, sier rektor ved skolen Kjell Arne Steira lørdag kveld.

De fire andre ble også fraktet til sykehuset, men ble skrevet ut igjen samme kveld, forteller rektoren.

– Alle er selvfølgelig preget av situasjonen. Men det går bra med dem, sier Steira.

Deltok ikke på arrangementet

Elevene og treneren var på vei til et Junior-NM i Jølster.

– De var på det vi kaller Vestlandsrunden. De som satt i den bilen som var involvert i kollisjonen deltok ikke på arrangementet i dag, men resten av gruppen deltok, sier rektoren.

Nå er de fem snart på vei hjem igjen til Lillehammer.

– Så mye som vi ferdes i bil er det dette vi er redde for. Vi satser mye på at vi har nye biler og busser. Trenerne som kjører bilene får også glattkjøringskurs. Vi er utrolig glad for at det gikk så bra som det gikk, sier Steira.

– Kom som et sjokk

Det er Jølster IL som arrangerer Juniormesterskapet.

– Vi fikk meldingen om at noen av dem som skulle delta på arrangementet hadde vært i en kollisjon akkurat da vi skulle ha lagledermøte i går. Det kom som et sjokk, sier rennleder, Vidar Taklo.

Arrangementet har likevel gått som planlagt.

– Miljøet tenker jo på dem som har vært involvert i ulykken, og vi håper og ber om at ingen av dem får varige men, sier Taklo.