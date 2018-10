Geitefjøset ble flyttet 50 meter på grunn av flommen. Brannvesenet jobbet på spreng for å redde de 13 geitene som var sperret inne på elven.

Gården til Torkjell Sollenes ligger i Fortunsdalen i Luster. Det siste døgnet har vært svært dramatisk for både dyr og innbyggerne i dalen.

Søndag var veien til Jostedalen og over Sognefjellet stengt på grunn av flom.

I Fortunsdalen ble en familie på fire berget ut av huset sitt tidlig søndag morgen. Boligen var omringet av strie vannmasser.

I Mørkridsdalen var syv hus truet av elven, som spiste av elvebredden. Tre av disse er bolighus og beboerne fikk beskjed om å holde seg beredt på evakuering.

30 mennesker er sperret inne av vannmassene i de to dalførene. I tillegg er befolkningen i Jostedalen isolert. I tillegg til de 30 som er sperret inne, er 30 evakuerte. Søndag ettermiddag vurderer politiet evakuering av ytterlige 12 personer i Fortunsdalen.

Søndag klokken 16 stiger vannet fremdeles i de to dalførene.

Privat

Trodde ikke det han så

Blant de isolerte er 17 store og små samlet på gården til Bente Grana Sollesnes og Torkjell Sollesnes. Bergensfamilien hadde samlet venner og familie på gården for dugnad og parteringshelg.

Buldring i dalen lørdag kveld varslet imidlertid bonden om at situasjonen var i ferd med å bli alvorlig.

– Vi var en gjeng som dro ned til fjøset natt til søndag for å se an forholdene. Da sto geitefjøset i en halv meter vann, forteller Sollenes.

Han begynte å bære geitene, én etter én opp på høyloftet og trodde med at de var i trygghet.

Privat

Noen timer seinere så han ut vinduet fra gården og trodde ikke sine egne øyner. Elven hadde flommet ut over hele dalen, forteller han.

– Vi så noe som kom flytende. Det vise seg å være låvebroen.

Fjøset hadde flyttet seg 50 meter og snudd seg 180 grader.

– Vi skjønte at det var altfor sterk strøm til at vi kunne forsøke å redde dem selv.

Jobbet på spreng

I 12-tiden kom brannmannskapet på stedet. For dem ble det en dramatisk kamp mot klokken, forteller geitebonden.

– Det gikk en del tanker gjennom hodet. Både for oss voksne og barna som så på.

Ved hjelp av gummibåt kom de seg frem til fjøset og brukte motorsag for å komme seg inn i fjøset. Derfra lempet de geitene i båten, én etter én. På land sto Sollesnes og tok imot.

– Det var dramatisk. Med to geiter i båten i slengen tok det tid. Den siste geiten var så vill at den selv hoppet i vannet. Men vi fikk reddet den også.

Bonden sier brannmannskapet har gjort en fantastisk jobb.

– Det var fantastisk å se hvordan de jobbet. Vi er så takknemlige for at dette gikk bra.

Frykter skadene

Broer slike ting seiler nedover elven. Det er enorme materielle skader tror jeg.

Vi er 17 her nå isolerte. De voksne skulle jo vært på jobb i morgen. Men det er bagateller. Det er vanskelig å si hvor lenge.

– Situasjonen er dramatisk, uttalte ordfører Ivar Kvalen (Sp) søndag. Da var han på tur i Mørkridsdalen og Fortunsdalen for å se på forholdene.

Bergensfamilien kjøpte gården i Fortunsdalen i Luster tidlig på 1990-tallet og flyttet dit med sine fem barn. I mange år har venner og familie vært jevnlig samlet til dugnad hos Sollesnes.

Privat

Vannet stiger

Søndag kveld er geitebonden og de 16 andre på gården isolert. Hvor lenge, vet de ikke. Da BT snakker med Sollesnes søndag ettermiddag, er han bekymret for vannet som fortsetter å stige. Han forteller at han kan se broer og andre ting seile nedover elven.

Ivar Kvalen (Sp) sier søndag klokken 16 at situasjonen er dramatisk.

– Dette er alvorlig. Det er vann over alt, rundballer og skog ligger over alt. Det er enorme materielle skader. Det er veldig spesielt å se, sier ordføreren.

Ordføreren sier Fortunselven vil fortsette å stige i timene fremover og at det er fare for at flere broer skal bli tatt av vannmassene.