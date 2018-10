TRIST: Roger Iversen synes det er trist at gamle gravsteder ikke blir holdt bedre ved like. Nå sørger han for at Konow-barna Henriette Ludoviska og Clorinde Mathilde, får restaurert gravmonument. De døde i oktober 1864, og ble gravlagt på Assistentkirkegården i Bergen. FOTO: Rune Sævig