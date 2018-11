Gjør som tusenvis av andre: Lytt til Bergens Tidende.

Har du hørt om podkast, men er usikker på hva det er? Har du tenkt at podkast er noe for deg, men så vet du ikke helt hvor du skal starte?

På vei til jobben, på bussen, mens du går tur eller gjør husarbeid – å høre BT20 er en perfekt måte å holde seg oppdatert på, samtidig som du gjør noe annet.

På bare 20 minutter oppdaterer journalist Ingvild Nave og hennes BT-gjester deg på de viktigste sakene for oss på Vestlandet. Her gir vi deg oppskriften til hvordan komme i gang med lyttingen.

Slik kommer du i gang med podkast Lytt til podkast på Iphone:

Iphone har en egen podkast-app som heter «Podkaster», hvor du kan søke etter alle typer podkaster som er på markedet.

Trykk på app-ikonet for å åpne «Podkaster». Søk etter og finn en podkast du vil lytte til, for eksempel «BT20». Trykk på episoden du ønsker å høre.

Husk å trykke «abonner», slik at du får beskjed når en ny episode er tilgjengelig i appen.

Lytt til podkast på Android-telefon:

Har du en Android-telefon (eller annen smarttelefon), trenger du en podkast-app for å komme i gang.

Gå til Google Play på telefonen din og søk «Podcast». Last ned ønsket podkast-app fra listen som du får opp. Trykk på plusstegnet for å søke etter «BT20» eller en annen podkast.

Lytt til podkast på pc eller mac:

Det er også mulig å lytte til Bergens Tidende sine podkaster direkte i nettleseren din, enten på mobil eller datamaskin. Her finner du en fullstendig oversikt over alle BT20-episodene. På bt.no vil du også finne podkast-bokser med avspillingsknapp som tar deg rett til den aktuelle episoden.

