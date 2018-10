Statens helsetilsyn kritiserer Fylkesmannen i Hordaland for ikke å ha fulgt opp driften ved barnevernsinstitusjonen Vestlundveien godt nok.

Vestlundveien var en barnevernsinstitusjon for ungdommer med svært krevende og alvorlige atferdsvansker. Tidligere i år ble hele den lagt ned etter at en rekke forhold ved driften ble avslørt. Det er Fylkesmannen i Hordaland som hadde tilsynsansvaret, og Statens helsetilsyn har nå gransket om de fulgte dette godt nok opp.

Konklusjonen er at tilsynet ved institusjonen ikke var forsvarlig:

«Etter Statens helsetilsyns vurdering skyldes dette en kombinasjon av forhold knyttet til generell organisering og styring av tilsynet med barnevernsinstitusjoner hos Fylkesmannen i Hordaland og forhold knyttet til tilsynet med Vestlundveien spesielt», står det i en pressemelding.

Fakta: Vestlundveien ungdomssenter Vestlundveien ungdomssenter er kvalitetssikret for en målgruppe i alderen 13–18 år med alvorlige atferdsvansker og høy risiko for videre negativ utvikling (Atferd høy).

Behandlingstid er 6–9 måneder.

Plasseringshjemmel (§§ 4–24 og 4-26).

Vestlundveien har tre behandlingsplasser.

Nasjonalt inntaksteam (NIT) bestemmer inntakene i samråd med institusjonsledelse.

Ikke godt nok

Fylkeslege Helga Arianson beklager på sin side det mangelfulle tilsynet.

«I våre tilsyn med Vestlund ungdomssenter klarte vi ikke å avsløre at driften var uforsvarlig. Det har Helsetilsynet påpekt i sin tilsynsrapport, og vi sier oss leie for ikke å ha gjort grundig nok arbeid», skriver Arianson i en pressemelding.

Hun beklager at fylkesmannen har sviktet ungdommene på barnevernsinstitusjonen ved ikke å oppdage at de ikke fikk den omsorgen og hjelpen de skulle hatt.

La ned tilbudet

I vår ble det kjent at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat), region vest, bestemte seg for midlertidig å stanse driften på institusjonen etter at en rekke kritikkverdige forhold hadde kommet frem i Dagbladet og BT.

På bakgrunn av en gransking bestemte deretter barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), at tiltaket skulle legges ned umiddelbart. Dette er den andre barnevernsinstitusjonen som legges ned i Bergen på kort tid, etter at Bergen ungdomssenter stengte i mai.

Røykte hasj

Ansvaret for å følge opp institusjonene gjennom tilsyn og gransking ligger hos fylkesmannen. I pressemeldingen mandag skriver fylkeslege Arianson at de skulle snakket med flere ansatte, gått grundigere gjennom journalene og snakket mer med ungdommene på institusjonen.

«I ettertid har vi fått videre at de fikk røyke hasj på institusjonen», skriver Arianson som understreker at det er Vestlundveien og Bufetat som har ansvaret for at driften ved barnevernsinstitusjonen er forsvarlig. Fylkeslegen har endret sine rutiner som følge av denne saken, blant annet ved at de nå kommer på uanmeldte tilsyn, og ikke bare varslede tilsyn som tidligere.