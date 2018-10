De to politimennene skulle forkynne en stevning, da 25-åringen plutselig truet dem med en kniv.

Arbeidsdagen ble brått temmelig dramatisk for to politimenn som var ute på et rutineoppdrag på et lite sted på Stord onsdag.

Litt før klokken 12 meldte politipatruljen fra til operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt om at de skulle forkynne en stevning for ung mann.

Ba om assistanse

Men så en times tid seinere, klokken 13.08 måtte politifolkene be om hjelp.

– Det som var spesielt, var at politimennene allerede var på denne adressen, og det var ikke i seg selv noe som tydet på at det skulle bli problemer, sier Victor Jensen, som er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

– Begynte å utagere

Han forteller at den første meldingen de fikk var svært uklar.

Men den 25 år gamle mannen skal ha truet både seg selv og politimennene med en kniv.

– Mannen begynte å utagere, og patruljen på stedet måtte legge ham i bakken, sier Jensen.

– Ble litt ampert

En voksen kar som også var til stede i huset, blandet seg inn i situasjonen som oppsto, noe som gjorde situasjonen vanskeligere for politiet.

Han har en relasjon til den unge mannen.

– Det ble litt ampert. Den eldre personen skal ikke ha etterkommet politiet på stedet sine anmodninger, forklarer operasjonslederen.

Sør-Vest politidistrikt sendte en politipatrulje fra Stord og en patrulje fra Haugesund for å assistere kollegene som trengte hjelp.

Patruljen fra Stord kom frem til stedet etter ti-tolv minutter.

Fremstilt for lege

– Politiet har fått med seg den unge mannen og har fraktet ham til helsevesenet for en vurdering. Han blir nå fremstilt for lege, sier Jensen.

Den unge mannen skal ikke være fysisk skadet.

– Ble noen av politimennene skadet?

– Nei, det ble de ikke.

– Er det uvanlig at politifolk blir truet med kniv?

– Politiet håndterer alle typer oppdrag, og møter mennesker i ulike situasjoner, sier operasjonslederen, og legger til at det er naturlig med en debrifing i etterkant av en slik situasjon som politimennene opplevde på Stord.