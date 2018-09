– Det har vært veldig lokalt. Store konsentrasjoner av vann og hagl samlet seg flere steder, sier Tom Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Han forteller at Vegtrafikksentralen sendte de ut entreprenører til de utsatte områdene.

– Vi sender ut entreprenører i de områdene med mest vann. Det var en kraftig byge som kom, kanskje en av årets kraftigste, så det vil nok ta litt tid før vannet trekker seg tilbake, sier Hansen fredag kveld.

Både i Grimesvingen, Loddefjorddalen og på Fjøsangerveien fikk Vegtrafikksentralen inn meldinger om mye vann.

– Ved Fjøsangerveien var det en rist som var tettet med boss. Da den ble ryddet, fløt vannet bort på ganske kort tid, forteller Hansen.

I løpet av én time kom det 10 til 15 millimeter regn over Bergen sentrum.

– Det høres kanskje lite ut, men dette er mye regn på så kort tid. Bygen har vært veldig kraftig, sier meteorolog i Storm, Beate Tveita.

Gitte Frøysland ved Værvarslinga tror bygen kom brått på folk.

– Den kom østfra og gikk utover Bergen sentrum, så den kom nok litt uventet, sier Gitte Fløysland, konsulent ved Værvarslinga fredag ettermiddag.

2211-tipser

– Det var helt enormt

Men det var ikke bare regn som kom med bygen fredag ettermiddag.

Magnar Gripsgård fra Sotra var på vei hjem fra jobb i Fyllingsdalen. Han hørte på nyhetene at det hadde vært lynnedslag i Arna og så i speilet at himmelen var veldig svart. På vei mot Sotra begynte det i hagle.

– Jeg jobber i bilglass-bransjen og reagerte på at dette haglet var så stort. Det kom voldsomt fort og var på størrelse med klinkekuler. Det var helt enormt. Det varte fra Drotningsvik til Koltveittunnelen, forteller Gripsgård.

– Jeg tenkte «dette kan umulig gå bra, folk kommer til og bli skadet». Så stort hagl er ikke vanlig på disse breddegrader, sier Gripsgård.

Han regner med at det blir en del å gjøre når han kommer på jobb på mandag.

Erik Fossen

-Eksploderte i veggen

I Arna skapte lynet problemer for mange. Arnanipatunnelen stengt ved 16-tiden på grunn av tekniske problemer. På samme tid slo lynet ned i en koblingsboks i et nabolag på Åsheim i Indre Arna.

– En familie meldte fra om at det hadde eksplodert i veggen. Vi rykket ut, og det viser seg nå at et nabolag på tolv husstander står uten strøm, fortalte innsatsleder på stedet Helge Pehrsson.

2000 uten TV-signal

Uværet skapte også problemer for mange Canal Digital-kunder. Rundt 2000 kunder sto uten TV-signal fredag ettermiddag.

– Vi jobber så fort vi kan sammen med BKK for å få signalet tilbake. Vi vil varsle de kundene det gjelder på SMS, sier informasjonssjef Magnus Line i Canal Digital Kabel fredag ettermiddag.

De berørte kundene skal være spredt rundt på forskjellige steder i Bergen.

Tor Høvik

BKK meldte på sine nettsider at det i 18.30-tiden fredag var 557 kunder som var berørte av strømstans i forbindelse med uvær eller driftsforstyrrelse.

De tre områdene hvor det ble meldt om problemer var Lindås, Sund og Samnanger.

Selskapet satte inn ekstra beredskap natt til lørdag, da det ble varslet både sterk vind og torden.

– Vi har mobilisert alt av tilgjengelige ressurser i tilfelle nye strømbrudd i vårt område», skriver BKK i en SMS.

BKK

Flere fly innstilt

Også på Flesland ble mange mennesker rammet av uværet. Flere fly var innstilt fredag kveld.

– Dette er ikke på grunn av været i Bergen, det er snakk om følgeforsinkelser, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør i Avinor ved Bergen Lufthavn Flesland.

Eirin Eikefjord

Trafikken går i utgangspunktet som normalt fra Flesland.

– Her er det ikke vind som tilsier at flyene ikke kan lette eller lande på Flesland. Vinden skal ta seg litt opp i kveld, men det vil nok ikke være slik at flytrafikken rammes, sier Sverdrup.

Forsinkelsene som nå rammer Flesland skyldes været lenger sør i landet.

– Det er generelt forsinkelser over hele linjen og det rammer også Flesland, sier Sverdrup.