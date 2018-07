Eierne forlot teltene da det dukket opp oksekalver ved leirplassen.

Vest politidistrikt gikk torsdag ut med etterlysning, etter at to telt var funnet forlatt ved Seltuftvatnet i Aurland kommune.

Røde Kors/Politiet

Teltene ble funnet tomme for folk, men med en del eiendeler og mat inni.

Teltene skulle ha stått der fra torsdag 19. juli og kanskje lenger, opplyste politiet.

Det er ingen savnetmeldinger fra teltområdet, som ifølge politiet ligger øst for Vatnahalsen og ved sørenden av Seltuftvatnet.

Kalveskremt

Kort tid etter at saken ble omtalt i en rekke norske medier, kom oppklaringen.

Teltenes eiere, et følge på fire voksne og fire barn, hadde satt opp teltene ved vannet for en uke siden.

Men så ble de skremt bort av en flokk oksekalver. Etterpå turte de ikke gå tilbake for å hente telt, mat og utstyr.

Alle åtte har det helt fint, men ønsker ikke oppmerksomhet i mediene, skriver politiet i en pressemelding.

– He he

Overbetjent Magne Knudsen ved Årdal lensmannskontor er glad for den lykkelige slutten og den kjappe oppklaringen. Løsningen kom da telteieren kjente igjen teltet sitt på et bilde på TV 2.

Knudsen klarer likevel ikke å la være å humre litt over forklaringen på mysteriet.

– He he. De har nok fått seg en spesiell og annerledes ferieopplevelse. Det viktigste nå er at de har det bra, sier Knudsen, før han på ny må le litt for seg selv.

Ifølge ham besto turfølget av en norsk, ikke-vestlandsk familie og utenlandske venner av denne familien.

– De tok seg en tur til vakre Vestlandet. Da det med oksekalvene skjedde, dro de fra teltene som de var og kom aldri tilbake.

– Ga de beskjed til noen om at de dro?

– Da snakket med en bonde om oksekalvene. Men jeg vet ikke i detalj hva de sa om sine planer om å forlate stedet.

Politiet har beroliget teltfolkene med at aksjonen som ble igangsatt ikke vil koste dem noe.

– Med politiøyne

Knudsen sa i 11-tiden til BT at en politipatrulje var på vei til teltplassen for å «se på saken med politiøyne».

Politiet undersøkte også en rekke bilder av teltene som Røde Kors-mannskaper har tatt.

– Vi vil undersøke gjenstander i teltene og telttypen for å kunne si noe nærmere om hvem som har satt dem opp og hvor de kommer fra, sa Knudsen mens mysteriet fortsatt var uløst.

Teltene hadde stått en uke på samme sted da hytteeiere i området kom med bekymringsmelding til politiet. Da ble Røde Kors sendt ut.

Torsdag ble Røde Kors med politifolkene opp til teltplassen.