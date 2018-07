Skadene på Bergensbanen mellom Vaksdal og Trengereid tar lengre tid å utbedre enn tidligere antatt. Bane Nor kommer med en ny prognose torsdag ettermiddag.

Banen er stengt mellom Arna og Dale, og det var tidligere anslått at banen ville åpne tidligst torsdag klokken 12. Torsdag morgen opplyser selskapet på Twitter at det vil ta noe lengre tid å rette opp strømproblemene som har ført til driftsstans, og at det vil komme en ny oppdatering rundt klokken 13.30.

De reisende oppfordres til å holde seg oppdatert via infotavler og opprop på stasjonene eller ved å sjekke informasjon hos NSB.

Folk må regne med forsinkelser og innstillinger, og NSB organiserer alternativ transport for lokaltogene mellom Arna og Dale og regiontogene mellom Bergen og Voss.