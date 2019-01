Nordavind fører til minusgrader i store deler av landet. Men i morgentimene i dag var det faktisk varmere i Bergen enn deler av Afrika.

– Det vil bli kaldere også på Vestlandet, særlig i indre strøk, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule.

Etter perioder med mildvær lengst i sør, slår minusgradene til for fullt over hele landet denne uken. Nordavind er årsaken til kulden, kaldest blir det i innlandet. Det er meldt nedbør i Bergen onsdag og dette vil komme ned som regn. Det kalde været fører til at snøgrensen kryper nedover i fjellet.

– Som vanlig er det stort sett varmere i vest enn i øst, men kulden kommer også til Vestlandet. I byene vil man merke dette særlig om nettene. Da blir det minusgrader, opplyser Thaule.

Det er minusgrader helt ned i Nord-Afrika i morgentimene. Mildest er det på de brittiske øyer. I #Norge er det mildest sør på Vestlandet og kaldest på innlandet fra Hedmark og nordover. pic.twitter.com/Yrtl9kMZPx — Meteorologene (@Meteorologene) January 16, 2019

I løpet av onsdagen vil et lavtrykk passere den nordlige delen av Hordaland. Det vil blåse sørvest inn mot fjordene med liten kuling. Nedbøren i Bergen vil avta utover dagen og det vil etter hvert bli oppholdsvær. Dette gjelder også for resten av uken. Det blir kaldere, og temperaturen vil ligge på rundt null grader om dagen.