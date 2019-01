Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter en bilulykke i Nordfjord, ble avhørt for første gang onsdag.

– Vi har gjennomført avhør av siktede i dag. Han erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for, sier Lensmann Tormod Hvattum.

To kvinner omkom etter ulykken på riksvei 15 mellom Måløy og Nordfjordeid torsdag i forrige uke. Politiet forsøkte å avhøre den siktede mannen i forrige uke, men han ønsket da ikke å forklare seg.

Hans forsvarer, Oscar Ihlebæk, sa til BT at siktede hadde det psykisk og fysisk vanskelig, og at det ble for tøft å gjennomføre et avhør. Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra mannens forsvarer onsdag.

Hvattum ønsker ikke å gå nærmere inn på mannens forklaring til politiet, men opplyser i en pressemelding at det kan bli flere avhør av siktede.

Lensmannen sier at politiet er ferdig med avhør av vitnene som kom til stedet rett etter ulykken.

Det er oppnevnt bistandsadvokater til de etterlatte til begge de omkomne. De ønsker ikke å kommentere saken.