Ved denne fotoboksen i Loddefjord er det tre ganger så høy andel fartssyndere som i Fløyfjellstunnelen. Se hvilke bokser som dro inn flest kroner i fjor.

Ved Bjørndalsskogen i Loddefjord står fotoboksen som topper listen over hvilke fotobokser som knipser høyest andel av passerende bilister. Her var det 43 fartsovertredelser pr. 10.000 kontrollerte bilister. Det er nesten tre ganger så høy andel som i Fløyfjellstunnelen.

– Landskapet rundt er åpent og oversiktlig. Det kan føre til at folk gasser litt på før svingen. Her var det tidligere 60-sone. Det har blitt 50-sone på grunn av sikkerheten, forteller politioverbetjent og trafikkoordinator Ola Akselberg i Vest politidistrikt. Han er ansvarlig for fotoboksene.

Bjørn Erik Larsen

Totalt dro fotoboksen i Bjørndalsskogen inn over 1,3 millioner til statskassen i fjor.

790 bilister ble tatt bilde av mens de kjørte for fort rundt svingen mot fotoboksen på vei mot Straume og Fyllingsdalen.

I 2018 dro fotoboksene i Hordaland inn rundt 29 millioner kroner i forelegg, viser tall fra Vest politidistrikt.

Totalbeløpet er noe lavere enn i 2017, mens antall overtredelser har gått opp.

Totalt ble 9 av 10.000 bilister som ble kontrollert i en fotoboks i Hordaland i fjor, tatt med for høy fart. Det er også en liten nedgang fra året før.

Fløyfjell drar inn mest

Den fotoboksen som fanget opp aller flest fartsovertredelser, var boksen i Fløyfjellstunnelens sørgående løp. Der ble 3045 bilister tatt i 2018, og de måtte til sammen betale rundt 4,3 millioner kroner i forelegg.

Totalt står de tre fotoboksene i Fløyfjellstunnelene for nesten hver fjerde foreleggskrone i Hordaland.

– Det er sjelden folk er veldig høyt over fartsgrensen der. Det er to felt på strekningen og folk føler de har oversikt og er trygge, så de gasser på, sier Akselberg.

Han understreker likevel at det er en grunn til at fotoboksene er der.

Ofte avslått

I 2018 var det flere fotobokser i drift i Hordaland enn året før. Likevel fungerte de i snitt bare 20 prosent av årets timer.

– Noe av grunnen er vedlikehold. Når det er veiarbeid, fokuserer Vegvesenet på å ha fotoboksene på, der veiene fungerer som normalt, opplyser han.

Det er ikke bare vedlikehold som er grunnen til at fotoboksene ofte er av. Iblant skrus de av for at det ikke skal bli for mye arbeid.

– Sakene skal behandles manuelt av politiet, så kapasitet spiller også en rolle, legger Akselberg til.

Fotoboksen på E16 ved Dale var den boksen som var mest i drift i fjor. Den var likevel bare oppe og gikk halvparten av tiden i 2018, viser tallene fra politiet. Totalt dro den likevel inn nesten 900.000 kroner i forelegg.

Bjørn Erik Larsen

Stor nedgang i Helldalen

I fjor skrev BT om fotoboksen i Helldalen som dro inn mest av alle boksene i 2017. I fjor gikk både antall kontrollerte og antall overtredelser ned her. Og ikke minst: fotoboksen var den i Hordaland med størst fall i andelen av bilister som blir tatt.

I 2017 var det 42 overtredelser pr. 10.000 kontrollerte bilist. I 2018 falt tallet til 37.

– Har folk lest BTs sak?

– Jeg håper det. Vi vil at folk skal holde fartsgrensen. Alt som gjør folk oppmerksomme på å holde riktig fart, er bra.