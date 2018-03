Politiet fant mindre mengde kastorbønner i en leilighet i slutten av februar.

En leilighet i et privathus på Paradis, bestående av flere boenheter, skal saneres etter funn av et mulig giftig stoff i slutten av februar, melder politiet i en pressemelding.

Leiligheten plombert

Mandag morgen starter en rekke etater opp et godt synlig arbeid i Øvrelia.

Politiet skal ha funnet mindre mengder kastorbønner. Olje fra slike bønner har en rekke bruksområder, men kan også brukes til å fremstille det giftige stoffet ricin.

Fakta: Dette er ricin Meget giftig protein som finnes i oljeplanten kristpalme(Ricinus communis).

Ricin er billig og enkelt å produsere og stabilt i aerosolform.

Det finnes ingen behandling eller vaksine mot giften. Det kan derfor brukes som masseødeleggelses- og terrorvåpen, enten ved direkte utsprøyting i luften eller ved tilsetning til drikkevann eller matvarer.

Giften forårsaker indre blødninger og ødelagte organer. Hvis giften inntas, utvikler offeret symptomer som kvalme, oppkast og blodig diaré. Offeret dør av organsvikt etter noen dager. Pustes giften inn, dør man fordi åndedrettet blir lammet. Giften kan påvises på åstedet, men ikke spores i offeret. Kilde: Store norske leksikon, Wikipedia (NTB)

Materialet ble fjernet av politiet og leiligheten plombert. Materialet er ikke ferdig analysert.

Flere etater involvert

Beboer av leiligheten er avhørt og samarbeider med politiet. Politiet har ikke opplysninger om at bønnene var tenkt til bruk i straffbare handlinger eller at de utgjorde noen fare for omgivelsene.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune står for saneringen av leiligheten med bistand fra en rekke etater. Beboer i leiligheten har ikke kommet til skade og det er ingen risiko for omgivelsene forbundet med saneringsarbeidet.

Disse deltar

Personell som gjennomfører saneringen inne i leiligheten og direkte utenfor vil være iført verneutstyr og kan tiltrekke seg en del oppmerksomhet. Det er også grunnlaget for utsendelsen av denne pressemeldingen, da vi regner med at redaksjonene kan få en del tipstelefoner om uvanlig aktivitet i området.

Disse deltar i arbeidet mandag: