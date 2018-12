Rapporten om demningsbruddet i Munkebotn mener alle aktørene gjorde feil, men kommer med spesielt flengende kritikk av Multiconsult som hadde prosjektansvaret for demningen ved Munkebotn.

Det var om kvelden 22. august den dramatiske nyheten kom: En demning i Munkebotn er i ferd med å renne over.

Demningen var under rehabilitering, og store nedbørsmengder hadde fylt den midlertidige fangdammen som var bygget.

133 personer ble evakuert i Eidsvåg, og et stort område ble stengt av, inkludert E 39. Klokken 20 brast den midlertidige demningen, og vannet fosset nedover dalen.

Tirsdag ble den eksterne gjennomgang fra rådgivingsselskapet Instanes AS som ble lagt frem. Konklusjonen deres er knusende:

Risikoen ved byggingen av en fangdam er feilvurdert av alle aktørene i prosjektet.

Det har vært anstrengt forhold mellom aktørene i prosjektet.

Prosjektleder Multiconsult deltok ikke på byggemøter.

Fangdammen skulle vært bygget eller kontrollert av en ekspert. Dette ble ikke gjort.

Knusende rapport

Blant spørsmålene mange ventet svar på, er hvorfor den midlertidige fangdammen ble bygget, i stedet for å føre vannet forbi arbeidsstedet. Dessuten hvorfor det ikke var et rør i fangdammen som kunne føre vann forbi. Dette er sentrale tema i rapporten som presenteres.

– Det er uklart hvorfor fangdammen ble bygget og hvem som vedtok at den skulle bygges, sier Johanna L. Rongved fra Instanes AS på pressekonferansen.

Entreprenøren Donar har opplyst at fangdammen ble bygget for å håndtere overskuddsmasse, det vil si å bruke de utgravde massene til noe.

Når fangdammen først ble bygget, ble det ikke foretatt tilstrekkelig risikovurdering. I rapporten kommer Instanes med følgende konklusjon:

«Risikoen ved fangdam er feilvurdert av alle aktører i prosjektet. Konsekvensene av et dambrudd synes ikke å ha blitt riktig vurdert før ved utarbeidelse av siste revisjon (oppdatering) av beredskapsplanen datert 22. august 2018».

Denne oppdateringen av beredskapsplanen ble altså gjort samme dag som demningen brast.

Instanes påpeker også at den midlertidige dammen som ble bygget var en fyllingsdam, som det var sannsynligheter for at kunne briste. En slik dam skulle en person med spesialkompetanse på dette ha bygget, eller i det minste kontrollert i etterkant.

«Det er ikke er mottatt noe dokumentasjon på at dette er utført», skriver selskapet.

Ikke dimensjonert for flom

Arne Instanes i Instanes AS sier dette om årsaken til bruddet:

– Det ble bygget en midlertidig fangdam og ikke bygget noen forbiledningsmekanisme for det overskytende vannet. Det var ikke nok kapasitet til å lede vannet forbi.

Instanes viser til at en midlertidig dam av denne typen skal dimensjoneres for en såkalt tiårsflom. En tiårsflom i Munkebotsvatnet vil tilsi et vanntilfang på 4100 liter i sekundet. Men tappemulighetene var bare på 1600 liter i sekundet.

– Det kom inn mye mer vann i Munkebotnsvatnet enn det. Så det var bare et tidsspørsmål før det ble overtopping. Hvorfor det ikke ble vurdert hvordan det overskytende vannet skulle håndteres, er et avgjørende punkt, sier Instanes.

Han mener prosjektledelsen feilberegnet risikoen fullstendig.

– Dette skjedde i begynnelsen på regnsesongen i Bergen. Det ville vært en enda verre situasjon senere på høsten, sier han.

– Men hva gikk galt: Skjønte de ikke hvor mye vann som kom ned, eller trodde de dammen var større enn den var?

– Det kan ikke vi svare på. Men de burde jo ha sett at det var fare for overtopping når dammen var på plass, sier Instanes.

Når det gjelder mangelen på pumpe når vannet begynte å stige, mener granskerne at det betydde lite.

– Selv flere slike pumper hadde ikke vært nok til å stanse hendelsen, sier Instanes.

Spørsmålene

En rekke aktører har vært inne i saken. Ansvarsforholdene mellom entreprenøren Donar, rådgiverfirmaene Multiconsult, Norconsult og Sweco og Bergen kommune er også et tema for rapporten.

Her er aktørene i saken:

Får kritikk

Dagen etter demningsbruddet gikk Multiconsult, som hadde prosjekteringsansvar for dammen, ut med kraftig kritikk mot entreprenøren Donar AS.

– De gikk mot våre råd og valgte en løsning vi ikke anbefalte, sa Gaute Christensen i Multiconsult til BT 23. august.

I rapporten fra Instanes får imidlertid Multiconsult flengende kritikk. De påpeker at de har gjennomgått alle mottatte dokumenter og korrespondanse i saken, og kan ikke se noe som indikerer at Multiconsult har overført ansvaret for prosjekteringen til Donar.

– Vi finner ikke noen tegn på at Donar ikke bygget demningen som den var prosjektert, sier Rongved til BT.

I tillegg har granskerne avdekket det de mener er flere uheldige forhold:

Multiconsult synes å ha vært lite involvert i oppfølging av midlertidige sikringstiltak (spunt og fangdam) på anleggsplass.

Multiconsult var ikke involvert da det ble valgt entreprenør. De deltok ikke på byggemøter. Dette mener Instanes er svært uheldig.

Multiconsult krevde mer betalt for ekstraarbeid, noe som førte til at kommunen hentet inn Sweco også i prosjektet.

«Det vurderes som svært uryddig å innhente Sweco for å utføre arbeid innenfor Multiconsults ansvarsområde, selv ved uenighet om tillegg», skriver Instanes.

Dårlig dialog

Instanes har også gjennomført intervjuer med alle aktørene i saken. Konklusjonen deres etter disse er oppsiktsvekkende:

«Etter samtale med de ulike parter har det blitt åpenbart at det under prosjektering og utførelse har vært et anstrengt forhold mellom byggherren (kommunen) og prosjekterende (Multiconsult). Videre har utførende entreprenør (Donar) opplyst i samtale at det i løpet av utførelsen ikke var noen direkte kontakt mellom utførende og prosjekterende», skriver de.

Dette vurderer Instanes AS som «uheldig for dette prosjektet». Instanes peker også på den ansvarlige for vassdrag i Bergen kommune, som har et overordnet sikkerhetsansvar.

Dessuten stiller granskerne spørsmål ved hvorfor en midlertidig fangdam av denne typen ikke trenger godkjenning fra NVE.

– Konsekvensene av et brudd i en slik dam er nesten like store som ved et brudd i den permanente dammen. Da er det spørsmål om ikke man skal stille de samme kravene til godkjenning og tilsyn, sier Instanes.

– Syndebukker

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) sier de bestilte den eksterne rapporten for å unngå at lignende ting skjer i fremtiden.

– Vi er glad for at ingen personer ble skadet i det som var en alvorlig hendelse, som ikke skulle skjedd.

Byrådet fikk selv presentert rapporten to timer før pressekonferansen.

– Denne kan sikkert leses som en jakt etter syndebukker. Det er mange navn som nevnes her. Det må vi tåle når det kommer en slik rapport. Men det viktigste er at vi som kommune lærer noe av dette, sier Schjelderup.

Byrådet skal legge frem en sak til bystyret.

– Vi hadde Giardia-saken. En alvorlig sak. På bakgrunn av den ble Bergen kommune blant de beste i klassen på trygg vannforsyning. Vi må bruke denne rapporten på å bli best på demningssikkerhet.