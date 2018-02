Den drapssiktede 43-åringen har forklart politiet at han hadde slitt med psyken. Helse Bergen bekrefter at mannen tidligere har fått behandling.

Politiet kalte inn til pressekonferanse søndag 18.30 i forbindelse med drapssiktelsen mot en 43 år gammel mann.

Mannen er siktet for å ha drept sin mor i leiligheten de bodde i på Landås.

Mannen ringte selv til politiet lørdag klokken 19.07. Da politiet ankom leiligheten, fant de en 70 år gammel kvinne i død.

Søndag ettermiddag bekreftet Vest politidistrikt i en pressemelding at siktelsen gjelder drap.

Sa han hadde drept

– Siktede opplyste til politiet at han hadde drept kvinnen. Han ble derfor pågrepet på stedet, sa politiadvokat Ørjan Ogne på pressekonferansen.

43-åringen har i avhør forklart seg om drapshandlingen og drapsvåpenet.

Han har forklart at avdøde er hans mor.

– Avdøde bodde sammen med siktede i leiligheten, forteller Ogne.

– Hun er ikke formelt identifisert, men alt tyder på at det er moren hans, sier Ogne.

Har fått behandling

Den siktede blir nå tatt hånd om av helsepersonell.

– Han har forklart at han har slitt litt tidligere, og at han har vært innlagt. Disse opplysningene er ikke bekreftet, sier Ogne.

Politiet mener på det nåværende tidspunkt at 43-åringen med hensikt tok livet av sin mor.

– Han har forklart til oss at han ble skrevet ut fra en institusjon for en tid siden, mot sin vilje. Vi kan ikke bekrefte denne opplysningen, men forholder oss til det han har forklart, sier Ogne.

Men Helse Bergen bekrefter overfor BT at den siktede har fått behandling ved psykisk helsevern.

«Men vi kan ikke si noe mer om omstendighetene rundt dette på det nåværende tidspunkt» skriver spesialrådgiver Therese Trandem i Kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen.

Fant drapsvåpenet

Politiet vil ikke si noe om motiv, hvilket våpen som ble brukt, eller om han er kjent for politiet fra før.

- Han har forklart seg om ugjerningen, men jeg kan ikke gå inn på hva han har fortalt oss. En av våre oppgaver fremover blir å ettergå de opplysningene han gir, sier Ogne.

I pressemeldingen ble det opplyst at det politiet antar er drapsvåpenet, ble funnet i et bossrom like ved blokken. Våpenfunnet kom ifølge politiet etter en forklaring fra den siktede mannen.

ØRJAN DEISZ

– Ensom og innesluttet

Etter det BT kjenner til har den siktede mannen ingen straffehistorikk. Hans psykiske helse blir etter alt å dømme tema i etterforskningen. BT har snakket med flere naboer som mener han har hatt det vanskelig.

Han skal i perioder ha bodd i leiligheten med sin mor.

Den siktede beskrives som ensom, innesluttet og en person som ofte ser bort når man hilser. Ingen naboer har hatt kontakt med ham.