43-åringen er varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha drept sin mor. Politiet undersøker hvor lenge kvinnen lå død før de fant henne.

En 43 år gammel mann ble lørdag kveld pågrepet, siktet for å ha drept sin mor (70) i en blokkleilighet i Erleveien på Landås. I halvannet år har de bodd sammen.

Mannen ringte selv til politiet like etter klokken 19 og fortalte at moren lå død i leiligheten. BT får opplyst at han tidlig, allerede da den første politipatruljen ankom åstedet, sa at han hadde tatt livet av henne med en øks.

Dødstidspunkt sentralt

Ifølge BA lå kvinnen på altanen utenfor leiligheten da hun ble funnet. BT får bekreftet det samme. Dette vil ikke politiadvokat Ørjan Ogne bekrefte eller avkrefte.

– Hun ble funnet i tilknytning til leiligheten, sier han.

Drapstidspunktet er sentralt i etterforskningen. Det kan også si noe om sønnens psykiske helse. BT er kjent med at det er høyst usikkert når kvinnen ble drept. Politiet har uttalt at hun var død da de kom dit lørdag kveld, men kan ikke si noe om når drapet skjedde.

– Vi vet ikke hvor lenge hun har ligget der, sier Ogne.

Etter det BT kjenner til arbeider politiet ut fra en teori om at kvinnen lå død på altanen i noen dager før hun ble funnet. Dette ut fra hva mannen selv har forklart. Politiet vil nå kartlegge bevegelsene til både mor og sønn for å finne ut når kvinnen sist var sett.

– Siktede har gitt en detaljert forklaring, men jeg ønsker ikke å opplyse hva han har sagt. Vi vil etterprøve opplysningene, sier Ogne.

Obduksjonen vil være viktig for å fastslå dødstispunktet.

Ørjan Deisz

Politiet bekrefter øksefunn

Øksen ble funnet i en utebod, som ligger få meter fra blokken der mannen bodde med sin mor.

Han fortalte også hvor politiet kunne finne drapsvåpenet.

Bjørn Erik Larsen

Mandag avgjorde Bergen tingrett at mannen må sitte de neste fire ukene i varetekt. Dette har han selv allerede godtatt.

Retten ga imidlertid ikke politiet medhold i at han må sitte i isolasjon de første to ukene.

Mannen møtte ikke selv da retten ble satt klokken 12.50.

– Vi kan ikke gå inn på hva han har oppgitt som motiv. Vi vil ettergå alt han forteller oss i avhør, sa politiadvokat Ørjan Ogne etter at møtet var ferdig.

Ogne bekreftet videre at mannen i avhør har forklart at han drepte sin mor med en øks.

Mannen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Han skal ikke være tidligere straffedømt og er uføretrygdet.

– Jeg har snakket med ham i dag. Han virker dårlig og deprimert. Han har forklart at han ikke hadde kontroll på hva som skjedde og at han heller ikke følte at han var tilregnelig før dette skjedde. Psykisk helse blir et sentralt tema i saken, sier forsvarer Jannicke Keller-Fløystad til BT.

Mannen har siden pågripelsen vært i helsevesenets omsorg.

Ørjan Deisz

Siktede: Jeg ble innlagt

Mannen har forklart at han for noen uker siden ble utskrevet fra en institusjon, mot sin vilje.

– Han sier han ble innlagt på institusjon etter å ha vært på legevakten og var redd for å bli skrevet ut. Han var ikke sikker på hva det kunne medføre og ønsket fortsatt å være innlagt. Men han ble så skrevet ut, ifølge forklaring han har gitt, sa mannens forsvarer, Jannicke Keller-Fløystad, på søndag.

Fylkeslegen åpner gransking

Helse Bergen bekrefter overfor BT at mannen har vært under behandling hos dem.

– Ut fra det som er kommet frem, undersøker vi saken internt. Vi har rutinemessig varslet tilsynsmyndighetene, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander ved Haukeland universitetssjukehus.

Fylkeslege Helga Arianson sier at de kommer til å innlede en gransking i saken. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Den avdøde kvinnen ble søndag obdusert ved Gades institutt. Hun er ennå ikke formelt identifisert, men politiet mener det er mye som tyder på at det er siktedes mor.

– Politiet fortsetter med taktiske og tekniske undersøkelser. Vi har en rekke vitner som skal avhøres. Det gjøres rundspørringer i nabolaget og avdødes nærmeste pårørende skal også avhøres som vitner, sa politiadvokat Ogne på søndagens pressekonferanse.

– Familien er i sjokk

Bistandsadvokat Katja Hakvaag representerer flere av barna til den avdøde, og sier at den nærmeste familien har det svært tungt.

- Mine klienter er sterkt påvirket og er rett og slett i sjokk, sier Hakvaag til BT.

Hun ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gå i detaljer rundt familieforholdene av hensyn til barnas egne ønsker.

– Akkurat nå er de sammen med øvrig familie og prøver å ta vare på hverandre. Dette er ennå veldig ferskt, så jeg vil ikke utdype noe mer enn det nå, sier Hakvaag.