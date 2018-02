Kommunen sa nei da politiet ønsket å fjerne det grønne politiskiltet i Bergen sentrum.

I desember 1965 ble Bergen politikammer innviet. Over inngangspartiet signaliserte de grønne neonlysene at her var det politi. Siden den gang har skiltet vært en del av bybildet og hyppig avbildet i aviser og på TV i forbindelse med kriminalsaker.

Visuell profil

For to år siden startet arbeidet med å sette opp nye utvendige skilt på landets politibygg.

– Vi arbeider med å oppdatere skiltingen på hovedsetene landet rundt. Skiltingen varierer, og vi ønsker enhetlig skilting som er i tråd med politiets visuelle profil, sier Espen Strai, kommunikasjonsdirektør i Politiets fellestjenester.

I fjor høst kom turen til Bergen. Da søkte Politiets fellestjenester om å få sette opp nytt politiskilt. Man ønsket å erstatte de gamle bokstavene med ny logo. Kommunens byggesaksavdeling sa nei.

«Dagens karakteristiske politiskilt er godt tilpasset politihuset, og på en god måte inkludert i bygningens originale fasade», skriver byggesaksavdelingen.

I fjor ble det bråk da Bane NOR satte opp nytt skilt og kalte jernbanestasjonen for Bergen stasjon. Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) skrev et brev til Bane NOR, signert alle gruppelederne i bystyret.

Byens politikere ba om at staten valgte en navneutforming og en skrifttype med mer respekt for byggets arkitektur. Det endte med at skiltet ble fjernet.

Nå kan altså byggesaksavdelingen ha kommet mulige protester i forkjøpet:

«Bygningen fremstår som et godt eksempel på tidstypisk 60-tallsarkitektur. Eventuelle tiltak på bygget skal være estetisk og arkitektonisk tilpasset, og harmonere med bygningen i seg selv og omgivelsene», heter det i vedtaket fra byggesaksavdelingen.

Espen Strai har selv vært på politihuset i Bergen og er godt kjent med både bygget og det grønne skiltet utenfor den gamle hovedinngangen.

– Det er lokale forhold som vi skal ta hensyn til, både i Bergen og andre steder. Politihuset i Bergen er i så måte ikke unikt. Vi er midt i en prosess, og det er for tidlig å konkludere med hva resultatet blir, sier Strai.

