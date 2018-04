En 19 år gammel kvinne ble onsdag morgen ranet med kniv da hun tok ut penger i en minibank i sentrum. Kort tid senere ble en ny kvinne utsatt for ransforsøk. Så truet en mann til seg tobakk hos Bunnpris i Fyllingsdalen.

Klokken 12.10 onsdag pågrep politiet en 20 år gammel mann hjemme i Fyllingsdalen.

Da hadde han kort tid før truet betjeningen på Bunnpris i Fyllingsdalen med kniv og truet til seg noen tobakksvarer.

– Vitner fulgte etter mannen og ringte politiet. Beskrivelsen av den 20 år gamle mannen tilsvarer de som ble gitt etter ranet og ransforsøket tidligere i dag. Vi tror at denne mannen sannsynligvis har stått bak alle tre, sier operasjonsleder Morten Rebnord som bekrefter at 20-åringen er en kjenning av politiet.

Inn til avhør

Mannen var alene hjemme da han ble pågrepet av politiet.

Det var klokken 11.50 at politiet fikk melding om dagens tredje ran og ransforsøk.

– Mannen truet betjeningen på Bunnpris i Ture Nermansvei til å gi fra seg noen tobakksvarer, sier operasjonlederen.

Da Bergens Tidende kom til butikken var det tre politifolk på stedet.

Betjeningen ønsker ikke å uttale seg til avisen.

PER LINDBERG

Det første ranet skjedde onsdag morgen.

– En ung kvinne ble ranet klokken 8.15 for et pengebeløp da hun tok ut penger i minibanken i Kong Oscars gate. Raneren truet den 19 år gamle kvinnen med kniv, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Gjerningspersonen skal etterpå ha løpt fra stedet.

Politiet fikk melding om ranet klokken 8.30 og syv minutter senere fikk de melding om et nytt ransforsøk, denne gang på Nedre Korskirkeallmenning.

ØRJAN TORHEIM

– Dette var en kvinne på 42 år som ble forsøkt ranet og truet med kniv, men hun nektet å gi fra seg pengene, og gjerningspersonen måtte gå derfra med uforrettet sak, sier Rebnord.

– Har dere fått signalement på raneren?

– Mannen er ca. 25–27 år og rundt 170–180 cm høy og slank kroppsbygning. Han var iført mørk hettegenser og hadde trukket hetten over hodet. Han holdt et skjerf foran ansiktet, sier operasjonslederen som har fått beskrevet at mannen er lys i huden.

PER LINDBERG

Det skal også ha vært en annen mann til stede under ranet og ransforsøket som har holdt seg passivt i bakgrunnen. Signalementet på han er at han er rundt 30 år, 180 cm høy og iført en lys collegegenser.

Beskrivelsene samsvarer

– De to kvinnene blir nå tatt med inn på politistasjonen for avhør. Vi har flere patruljer ute som leter etter disse gjerningspersonene, sier Rebnord.

– Tror dere at det er de samme som står bak?

– Ja, beskrivelsene samsvarer godt, sier operasjonslederen.

Kvinnene som ble utsatt for ran og ransforsøk skal være fysisk uskadet.

PER LINDBERG

Desperat behov

– Vi har mange patruljer ute og ser etter en eller to gjerningsmenn. Vi kan ikke utelukke at det er en eller to som er i et ransmodus nå og i stand til å begå nye ran. Handlingene viser desperat behov for penger. Utbyttet man kan få ved et personran er lite, men straffen betydelig, sa politiets innsatsleder Ivar Kvant tidligere tidligere i dag.

PER LINDBERG

Avslutter aksjonen

Klokken 10.45 onsdag formiddag ble den store politijakten på gjerningsmennene avsluttet.

– Patruljene som er ute, har fremdeles beskrivelsen av disse to på blokken og ser etter dem. Men vi har søkt gjennom hele Bergen sentrum og vi har ikke noen konkrete mistenkte, forteller operasjonsleder Morten Rebnord.

– Er det spesielle miljøer dere har lett etter ranerne i?

– Vi har sjekket ut hospits, men det er ingen der som samsvarer med beskrivelsene av disse to. Vi holder alle muligheter åpne, sier han.

– Er det sjelden kost med knivran og ransforsøk i Bergen?

– Det er svært sjelden at publikum blir utsatt for personran, og vi ser svært alvorlig på at det har vært våpen inne i bildet, slår Rebnord fast.