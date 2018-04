En 19 år gammel kvinne ble onsdag morgen ranet med kniv da hun tok ut penger i en minibank i sentrum. Kort tid senere ble Camilla Mowinckel utsatt for ransforsøk.

En 20 år gammel mann er nå pågrepet etter å ha truet til seg tobakk hos Bunnpris i Fyllingsdalen. Politiet mener at samme mann står bak tre ran eller ransforsøk på kort tid.

- Give me money, sa mannen, og holdt en ti centimeter lang kniv opp foran meg, sier Camilla Mowinckel.

Ved 08.20-tiden var hun på vei til jobb i TV 2-sporten da hun ble forsøkt ranet i Hollendergaten like ved Nedre Korskirkeallmenning.

Snakket med raneren

- Jeg var på vei fra Sandviken og pleier å ta snarveien gjennom Hollendergaten. Jeg hadde headsett på meg da en mann plutselig kom helt opp i ansiktet på meg.

Den tøffe 42-åringen lot seg ikke bringe ut av fatning.

- Jeg tok av meg headsettet og fortalte mannen at jeg ikke hadde penger på meg. Jeg sa at hvis han stakk meg med kniven, så ville jeg kanskje ende opp på sykehuset en uke og han ende opp i fengsel.

Han ga seg ikke og gjentok «give me money».

Hadde hettegenser

- Mannen var truende, men virket ikke dopet. Han hadde hettegenser på seg. At han var 20 år slik den pågrepne mannen nå skal være tror jeg kan stemme, sier Mowinckel.

Hun fortsatte å gå mot enden av Hollendergaten der det ligger en Godt Brød-forretning.

- Der gikk jeg inn og fikk fortalt om hva som hadde skjedd. Så ble det ringt til politiet, sier Mowinckel.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Pågrepet i Fyllingsdalen

Klokken 12.10 onsdag pågrep politiet en 20 år gammel mann hjemme i Fyllingsdalen.

Da hadde han kort tid før truet betjeningen på Bunnpris i Fyllingsdalen med kniv.

– Vitner fulgte etter mannen og ringte politiet. Beskrivelsen av den 20 år gamle mannen tilsvarer de som ble gitt etter ranet og ransforsøket tidligere i dag. Vi tror at denne mannen sannsynligvis har stått bak alle tre, sier operasjonsleder Morten Rebnord som bekrefter at 20-åringen er en kjenning av politiet.

Inn til avhør

Mannen var alene hjemme da han ble pågrepet av politiet.

Det var klokken 11.50 at politiet fikk melding om dagens tredje ran og ransforsøk.

– Mannen truet betjeningen på Bunnpris i Ture Nermansvei til å gi fra seg noen tobakksvarer, sier operasjonlederen.

Da Bergens Tidende kom til butikken var det tre politifolk på stedet.

Betjeningen ønsker ikke å uttale seg til avisen.

PER LINDBERG

Det første ranet skjedde onsdag morgen.

– En ung kvinne ble ranet klokken 8.15 for et pengebeløp da hun tok ut penger i minibanken i Kong Oscars gate. Raneren truet den 19 år gamle kvinnen med kniv, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Gjerningspersonen skal etterpå ha løpt fra stedet.

Politiet fikk melding om ranet klokken 8.30 og syv minutter senere fikk de melding om et nytt ransforsøk, denne gang på Nedre Korskirkeallmenning.

– Dette var en kvinne på 42 år som ble forsøkt ranet og truet med kniv, men hun nektet å gi fra seg pengene, og gjerningspersonen måtte gå derfra med uforrettet sak, sier Rebnord.

PER LINDBERG

Det skal også ha vært en annen mann til stede under ranet og ransforsøket som har holdt seg passivt i bakgrunnen.

Beskrivelsene samsvarer

De to kvinnene ble tatt med inn på politistasjonen for avhør. Politiet hadde fra starten mistanke om at samme person kunne stå bak.

Kvinnene som ble utsatt for ran og ransforsøk skal være fysisk uskadet.

PER LINDBERG

Desperat behov

– Vi har mange patruljer ute og ser etter en eller to gjerningsmenn. Vi kan ikke utelukke at det er en eller to som er i et ransmodus nå og i stand til å begå nye ran. Handlingene viser desperat behov for penger. Utbyttet man kan få ved et personran er lite, men straffen betydelig, sa politiets innsatsleder Ivar Kvant tidligere tidligere i dag.