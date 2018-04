Aktor la ned påstand om fem års fengsel for overgrepstiltalt far.

Fredag fortalte nettstedet Stord24 om en overgrepssak fra Sunnhordland tingrett. Over to dager har en far i 50-årene stått tiltalt i retten blant annet for seksuell omgang med barn under ti år.

Lærer sa fra

Saken startet med en bekymringsmelding fra en lærer.

I fjor skrev en jente, som var elev av læreren, en stil om en far som hadde forgrepet seg på egen datter, ifølge Stord24.

Læreren fattet mistanke om at jenten skrev om egne opplevelser. Han kontaktet helsesøster ved skolen, som igjen varslet barnevernet.

Vil ha frifinnelse

Da jenten fortalte om overgrep fra faren, ble hun flyttet til beredskapshjem. I avhør fortalte hun ytterligere detaljer.

– Skolestilen handler om det som faller inn under begrepet seksuell trakassering, mens tiltalen er langt mer alvorlig. Min klient er klar på at han nekter straffskyld, og jeg har lagt ned påstand om at han skal frifinnes, sier forsvarer Erik Lea.

Jan M. Lillebø (arkiv)

– Har alibi

De mest alvorlige forholdene i tiltalen skal ha blitt begått i perioden 2006–2008, ifølge tiltalen. De inkluderer både seksuell omgang og handling og er altså omtalt som incest, ettersom fornærmede er tiltaltes datter.

– Min klient har alibi for det mest alvorlige forholdet i tiltalen, sier forsvarer Lea.

Mannen er også tiltalt for seksuell krenkende atferd mot en annen jente. Han skal i fjor ha bedt henne sende nakenbilder av seg selv til ham.

Videre skal han ha sendt henne bilde av seg selv i et solstudio der han holdt hånden over kjønnsorganet. Han skal også ha sendt nakenbilder av voksne til jenten. Hun sendte ikke nakenbilde av seg til mannen, fremgår det av tiltalen.

– Søkt på incest

Aktor Henriette Kvinnsland ba om fem års fengsel for mannen, ifølge Stord24.

Nettstedet skriver videre at politiet gjennom etterforskningen avdekket at tiltalte hadde søkt på incest-relatert overgrepsmateriale på nettet.

Datteren har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse. Bistandsadvokaten hennes har lagt ned påstand om at faren må betale opp til 250.000 kroner i erstatning til datteren og opp til 100.000 kroner til den andre jenten, ifølge nettstedet.

Uenige om straff

– Her er det ingen formildende omstendigheter. Tiltalte har begått et enormt tillitsbrudd mot en datter som er i en svært sårbar situasjon, sa aktor Kvinnsland i retten, ifølge Stord24.

Forsvarer Lea reagerer på aktors påstand om fengsel i fem år. Han presiserer at klienten nekter straffskyld, men mener straffen må halveres hvis han blir dømt.