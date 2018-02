– Vi hadde aldri noko med familien til fatter’n i Bergen å gjera. Vi visste knapt kva dei dreiv med, seier Bjørn Jensen.

Artisten som er kjent frå Salhusvinskvetten og Ausekarane, er kåra til ein av «Dei 15 mest vestlandske vestlendingane» av BT.

– «Dei der inni by’n», kalla mor mi dei. Dei var liksom finare enn oss. Me kunne ikkje ha kontakt med dei, og den dag i dag slit eg med å finna ut meir om slekta på farssida i Bergen, seier Bjørn Jensen.

I juryen: Anne Lise Fimreite, Tone Hellesund og Geir Atle Ersland, alle professorar ved Universitetet i Bergen, samt BT-kommentator Eirin Eikefjord og sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes.