Venninnegjengen fikk møte Norges kuleste helsesøster.

«Helsesista» er blitt et fenomen på Snapchat siden 1. desember i fjor. Fredag ettermiddag markerte Tale Maria Krohn Engvik ettårsjubileet med et lite stunt ved Den blå steinen i Bergen sentrum.

Noen titall barn og tenåringer møtte frem for å møte den populære helsesøsteren til et såkalt lykkeøyeblikk, eller «happy moment».

– Et happy moment er et lite øyeblikk der vi gir hverandre en klem, et smil og merker «at nå har jeg det bra», forklarer Engvik.

«Kul og morsom»

Når BT spør en av venninneflokkene om hvorfor de er kommet for å møte kjendis-helsesøsteren, svarer de:

– Hun er så kul og morsom i videoene, sier Ellinor Bekkum (13).

– Helsesista forstår ungdommen veldig godt. Hun vet hva vi er opptatt av, sier 12 år gamle Mille Sæveraas.

– Hun er et godt forbilde, sier Anne Linnea Hjønnevåg (12).

– Og så snakker hun om alt mulig. Det er så kjekt å møte henne, sier Andrine Bakke (16).

40.000 følgere

Nærmere 40.000 ungdommer – og en god del foreldre – følger «Helsesista» på bildedelingstjenesten Snapchat. Skaren av følgere og responsen ble så stor at den 37 år gamle sunnmøringen bestemte seg for å ta permisjon fra jobben som helsesøster ved fire videregående skoler i Oslo. Hun ønsket å bli enda mer tilgjengelig for ungdommene, også utenfor hovedstaden.

Tale Maria Krohn Engvik forklarer suksessen med at hun snakker ungdommens språk om mange tabubelagte tema.

Motivasjon og kunnskap

– Jeg snakker om alt det unge mennesker er opptatt av. Det er ofte ting som foreldre og andre voksne ikke er så flinke til å prate om. Gjennom snapchat-kontoen ønsker jeg å gi ungdom glede og motivasjon, i tillegg til kunnskap, sier Engvik.

– Hvilke tema er gjengangere?

– Alt som handler om følelser, om kropp og andre ting som ofte er tabubelagt. Tilbakemeldingene viser at mange er opptatt av ensomhet, selvfølelse, vold og mobbing, sier hun.

Direkte språk

Og «Helsesista» bruker et språk alle forstår.

– Jeg bruker ikke latinske ord eller fancy legebenevnelser når jeg snakker om sex og kropp. Jeg sier ståpikk om det andre kaller erigert penis. Jeg kleiner det heller ikke til med å snakke om «blomster og bier», forteller Engvik, som selv er tobarnsmor.

Hun har også mange voksne følgere, og vil at foreldre skal bli flinkere til å kommunisere med tenåringene i huset. Da kan man unngå at selv de minste tema ender opp med hissig skrik og skrål.

Velger ungdommen

– Hvor lenge har du tenkt å holde på som «Helsesista»?

– Nå har jeg drevet på i ett år og har foreløpig permisjon fra jobben. Så lenge ungdommen ønsker meg, så velger jeg dem tilbake. Dessuten bruker jeg mye tid på å reise rundt i landet for å holde foredrag. Det er veldig givende arbeid, sier Engvik.

Med 40.000 følgere har hun fått såkalt offisiell profil på Snapchat, og responsen på snappene strømmer på, også fra utlandet.

– Jeg får også svar på arabisk, selv om jeg snakker på norsk, sier Engvik.