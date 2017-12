Masterstudenten håper hun selv slipper å bli sittende alene når hun inviterer til julefeiring for alle som ikke har noen å feire med.

Fra hybelen i Allégaten startet hun i høst planleggingen av en rusfri feiring på julaften, som hun har dratt i gang på eget initiativ. Arrangementet skal være et uformelt supplement til de mer etablerte tilbudene hos Røde Kors og Kirkens Bymisjon (se fakta nederst i sak).

– Dette er for alle som ikke har et sted å være eller noen å feire sammen med, enten det er familier, enslige eller barn. Det kan også være for de som ikke feirer jul og sitter alene. Tanken min er egentlig bare å si «Vil du være med å lage en kjekk kveld?», forteller Karoline.

– Er det noen spesielle som har inspirert deg til å gjøre dette?

– Min mor har alltid vært engasjert i veldedighet, så det må nok bli henne.

– Veldig spent

Lokalet er nå på plass på Nordnes, og hun har fått mange bidrag fra enkeltpersoner som har ønsket å være med å sponse julekvelden. Flere restauranter i Bergen har også sagt at de kan levere mat.

Med eksamen unnagjort, er hun klar for å begynne å rekruttere gjester. Hun vil bruke Facebook til å promotere eventet og henge opp plakater i byen. Kvelden ønsker hun at skal bestå av både julemusikk og leker.

– Jeg er veldig spent, og jeg har jo tenkt mye på hva som skjer om jeg selv ender opp alene. I verste fall får jeg ta med maten ned til Robin Hood-huset eller noe sånn, smiler Karoline.

At hun selv for første gang må forsake julefeiringen med sin egen familie, tar hun ikke spesielt tungt.

– Vi skal være mye sammen i dagene etterpå og i romjulen, så det går i grunnen helt fint, forsikrer hun.

Stor pågang i høytiden

Daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset i Bergen, sier det kan være forskjellige grunner til at folk søker seg til åpne tilbud i julen. Han mener høytidsdagene skaper et nærmest utømmelig behov for tilbud der ensomme kan komme for å være sammen med andre.

– Ensomhet er et stort sosialt problem i Norge. Fattigdomsproblematikken henger også sammen med ensomhet. Det å være økonomisk vanskeligstilt, kan føre til at man blir sosialt isolert, sier Amano.

Han mener tabuene rundt det å ha økonomiske problemer kan gjøre det vanskelig for enkelte å oppsøke etablerte juletilstelninger.

– For noen kan det kanskje være enklere å oppsøke en privatperson som arrangerer, sier han.

Behov for et sted å komme

Robin Hood-huset skal selv arrangere familiefest på lille julaften. De har også åpne dører på julaften og 1. og 2. juledag. Amano forteller at det særlig er de eldre norske gjestene og de som livnærer seg gjennom gatearbeid som har uttrykt behov for et sted å være.

– Hva tenker du om at private tar intiativ til å samle ensomme?

– Det er veldig flott at folk åpner dørene, men jeg vil også oppfordre de som gjør det til å tenke over hvordan det skal gjennomføres og kanskje særlig hvilken relasjon de vil ha til gjestene i etterkant. Møter mellom mennesker går vanligvis fint, men av og til kan det oppstå uforutsette situasjoner som private kanskje ikke er like godt rustet til å takle som organisasjonene, sier Amano.

– Ensomme er ikke alene

Daglig leder i Bergen Røde Kors, Marian Guddal Hansen, minner om at ensomhet er noe veldig mange i Norge opplever. Hun mener folk ikke trenger å være redde for å delta på organiserte julefeiringer.

– Om det kan være en trøst, er det mange andre som føler det på samme måte. Å delta på arrangementene i løpet av høytiden kan være en fin måte å møte andre mennesker og oppleve fellesskapet, sier Hansen.

Skryter av innsatsviljen

Røde Kors i Bergen har i en årrekke tilbudt et sted å være i juledagene, men er samtidig helt avhengig av de frivillige kreftene. Hansen opplever viljen til å bidra som stor blant bergenserne.

– Vi har frivillige som melder seg hver eneste dag, og det sier noe om engasjementet der ute. Vi merker en stor pågang fra folk som vil gjøre en innsats i julen og rundt andre høytider. Det er likevel litt synd at det ikke er sånn også resten av året. Vi kan nok bli litt flinkere til å si hei til naboen og til å ta vare på hverandre også i hverdagen, oppfordrer Hansen.

Her er det åpent hus i juledagene:

Røde Kors: Åpent hus og lett servering på julaften kl. 12-16 i Vetrlidsallmenningen 9. Har også åpent i romjulen kl. 10-14.

Kirkens Bymisjon: Julaftenfeiring i Korskirken fra kl 16.30. Holder åpent i Krohnhagen kafé 1. juledag kl. 12-15 og 2. juledag kl. 11-15.

Robin Hood-huset: Familiekafé lille julaften kl. 15-18.30. Åpent julaften kl. 14-16-30. Holder også åpent 1. og 2. juledag kl. 12-16. Aktiviteter for barn i hele romjulen.

SAS Radisson Blue, Bryggen: Tilbyr julelunsj for Kirkens Bymisjons brukere kl. 12-15 på julaften.