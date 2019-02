Johannes Walle (18)

– I barndomsårene gikk jeg ofte forbi Morvik Hjemmebakeri, siden vi bor bare ti minutter unna. Da måtte jeg alltid løpe bort og se på alle bakervarene som sto utstilt. Det var det som inspirerte meg til å bake mye hjemme i oppveksten. Da vi skulle ha praksisuke på ungdomsskolen, tok jeg mot til meg og spurte sjefen Tor Rune om han hadde plass til meg. Svaret kan du vel tenke deg, siden jeg står her nå. Erfaringen ble en bekreftelse på at det var baker jeg ville bli. Nå har jeg halvannet år igjen før læretiden er over og tittelen sikret. Jeg er fullt klar over at jeg ikke kommer til å bli rik, men jeg kommer til å trives. Det er jeg sikker på. Å jobbe i et lite bakeri som dette, er inspirerende. Alle produktene er utviklet her og er bare våre. Vi kan høre fra butikken at kundene er fornøyde, og det gir en stor glede.