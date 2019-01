Det kommer enda mer snø i Bergen. Men ligger den til helgen?

Fikk du ikke prøvd skiene i Bergen i helgen, er det ikke for seint. Men det kan være lurt å være raskt ute.

– Helgen er usikker, sier meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Vervarslinga på Vestlandet.

En som fikk tid til en skitur mandag var Eilin Skorpen. Lærerstudenten hadde en fridag fra studiene og tok årets første fjelltur på ski fra Montana.

– Jeg usikker på om jeg kommer meg helt opp, men jeg gjøre et forsøk, sa hun til BT på vei opp Ulriken.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det var mye snø og glatt på fjellet mandag. En som var forberedt var yrkesfaglærer i elektro, Mikal Lund. Han testet de nye broddene han fikk av døtrene til jul.

– Jeg fikk disse og billett til Ulriken Opp i mai. Så nå må jeg trene for å komme meg i form, sier Lund til BT.

Yrkesfaglæreren som tar tilleggsfag, hadde utsatt eksamenslesning denne mandagen til fordel for en treningstur i finværet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Men det var ikke alle som var like forberedt som Lund. Nedover Ulriken møtte BT noen utvekslingsstudenter fra Canada og deres kamerat på besøk fra Paris. De hadde gått opp Ulriken og planen var å ta taubanen ned. Dessverre hadde de ikke at fått med seg at den er stengt for vedlikehold på mandager. Dermed måtte de gå den glatte veien ned igjen.

– You might see us on your way down, sa Emily Johnstone.

Canadierne ifra byen Toronto fortalte at de var vant med snø og holdt humøret oppe.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

En annen med godt humør var sykepleieren Oddveig Bjorvand, som brukte fridagen sin til en tur opp Ulriken.

– Jeg pleier å gå opp hit i perioder. I dag er det så fint vær, så da tok jeg turen for å nyte utsikten, forteller hun til BT.

Bård Bøe

Langtidsprognosene mot helgen spriker mellom kaldt og lite nedbør og mildere og mer nedbør.

Men de neste dagene har en slags vintergaranti.

– Mandag ettermiddag kan det begynne å snø, men det er ikke de store mengdene det er snakk om, sier Valved.

Også tirsdag er det meldt snøbyger fra ettermiddagen og onsdag ser det også ut som om det skal snø.

– I Bergen kan nedbøren komme både som snø og sludd. Vi ligger helt i grenseland. Men noe snø tror vi blir liggende, sier meteorologen.

Mandag meldte Idrettsservice om minus seks grader på Frotveit, enda kaldere enn søndag.

Mandag og første del av tirsdag skal det være kaldt, deretter veksler det og blir litt varmere og opp mot tre grader på dagtid. Men i fjellet blir snøen liggende selv om det blir plussgrader i Bergen.

Og for deg som satser på sol og skyfri himmel er det lurt å komme seg ut med en gang. Seinere i uken skyer det til.